La famiglia di smartphone Oppo Reno arriva alla sesta generazione con Reno6 e Reno6 Pro. Introdotti a giugno in Cina, sono stati presentati ufficialmente anche in versione internazionale (con pochi cambiamenti) durante un evento speciale senza pubblico che si è tenuto alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi.

I due smartphone, prezzati rispettivamente a 499,99 e a 799,99 euro, si posizionano nella fascia media e medio-alta del mercato. È il segmento in cui Oppo, dopo l’arrivo in Europa nel 2018, è riuscita ad affermare meglio il valore del marchio, grazie a un buon posizionamento e al rapporto fra le caratteristiche offerte e il prezzo dei dispositivi.

“La nuova serie Oppo Reno si inserisce in un contesto molto positivo per il marchio – ci ha spiegato Isabella Lazzini, chief marketing officer di Oppo Italia – A luglio abbiamo raggiunto il 13,2% di quota di mercato in Italia (dati Gfk, ndr): è il risultato migliore di sempre e il nostro Paese sta facendo da apripista per il mercato europeo. Il passaggio dal gruppo generico degli Altri Produttori allo share a doppia cifra è un momento molto importante per noi. E nella fascia fra i 350 e i 600 euro quella del nuovo Reno6, a luglio abbiamo toccato il 18%”.

Gemelli diversi

Se condividono il nome e la presenza della connettività 5G, i due nuovi Reno6 e Reno6 Pro differiscono però per design, dimensioni e caratteristiche tecniche. Sul modello di punta, Oppo ha utilizzato un processore Qualcomm Snapdragon 870 Octa Core, mentre sul Reno6 si è affidata a un MediaTek Dimensity 900. Su entrambi i modelli c’è una funzionalità interessante che permette di espandere la Ram tramite il software, aggiungendo Gb presi in qualche modo in prestito dalla memoria a stato solido. Serve a migliorare le prestazioni dei giochi, o dei software di grafica e montaggio video. Grazie all’espansione della Ram, gli 8 Gb del Reno 6 possono arrivare a 11 totali, mentre su Reno6 Pro si possono aggiungere fino a 7 Gb di Ram virtuale ai 12 di quella fisica. Le prestazioni variano però inevitabilmente tra i due smartphone, poiché sul modello base la memoria interna è UFS 2.1 (con velocità di trasferimento più lente), mentre sul modello Pro c’è una memoria UFS 3.1 (dalle migliori prestazioni).

Design e caratteristiche

Il design dei due nuovi prodotti non sorprende. Il Reno6 Pro ricorda molto da vicino il Find X3 Neo, mentre il Reno6 ha linee chiaramente ispirate a quelle dell’iPhone 12. Una mancanza di originalità cui Oppo tuttavia sopperisce con l’implementazione dell’ultima versione di Oppo Glow su Reno6 Pro, una speciale finitura cromatica che riproduce i riflessi dei fiocchi di neve. La scocca è liscia al tatto e brillante, grazie alle rifrazioni generate quando viene colpita dalla luce.

Per il resto la differenza principale fra i due smartphone la fanno peso e dimensioni: il Reno6, grazie al design più spigoloso e allo schermo privo di bordi curvi, appare sottile e leggero (lo spessore è di 7,59 mm). Pesa 182 grammi e ha uno schermo Amoled da 6,43”. Sul modello Pro il display arriva invece a 6,55” e lo spessore cresce a 7,99 mm, ma il peso non è comunque esagerato: 188 grammi, nonostante una batteria da 4500 mAh.

Entrambi i modelli non hanno la ricarica wireless della batteria, ma in compenso integrano il sistema SuperVooc da 65W, grazie al quale bastano 30 minuti per ricaricare lo smartphone fino al 100%.

Il nuovo Oppo Reno6 Pro

L’IA che aiuta i video

Per i due nuovi modelli della famiglia Reno, Oppo ha puntato molto sulla qualità dei video, con nuove funzionalità ed effetti coadiuvati dall’intelligenza artificiale. Fra questi spicca il Bokeh Flair Portrait Video, un effetto che porta anche sui filmati la sfocatura della modalità ritratto fotografica. È una funzione attesa anche per i nuovi iPhone e che prevediamo possa arrivare gradualmente anche su altri smartphone Android nel corso dei prossimi mesi: la proveremo nelle prossime settimane e racconteremo come funziona in una recensione più dettagliata del modello Reno6 Pro. Anche la funzione Ai Higlight Video, presente su entrambi i modelli, sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle riprese, in questo caso rilevando la luce ambientale e regolando di conseguenza il bilanciamento del bianco e la resa cromatica.

Oppo Reno6 Pro monta una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Mp (è un Sony IMX766), un ultra-grandangolo da 16 Mp, un teleobiettivo da 13 Mp e un’ottica macro da 2 Mp. Grazie alla funzione di aggregazione dei pixel, il sensore principale è in grado di scattare immagini fino a 108 Mp. Su Reno6 le fotocamere sono invece 3: un sensore principale da 64, un ultra-grandangolo da 8 e anche qui un’ottica macro da 2 Mp.

Prezzi e disponibilità

Oppo Reno6 Pro 5G e Oppo Reno6 5G sono disponibili in Italia dal 9 settembre, rispettivamente al prezzo di partenza di 799,99 euro (nei colori Arctic Blue e Lunar Grey) e di 499,99 euro (nei colori Arctic Blue e Stellar Black). Per chi li acquista fino a fine anno, Oppo offre la garanzia Care Light 2021, che copre per 3 mesi la rottura dello schermo con eventuale sostituzione presso i centri autorizzati. Fino al 20 ottobre l’offerta prevede anche un pacchetto promo: con Reno6 Pro si ricevono in regalo le cuffie Enco X, la Band Style e una cover in silicone; chi acquista Reno6 riceve invece in omaggio le cuffie Enco Free2 e una cover con funzione flash.