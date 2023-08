Renga e Nek, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Renga e Nek in tour in Italia nel 2023: la scaletta dei concerti dei due cantautori, per la prima volta insieme sullo stesso palco.

Due grandi nomi della musica italiana hanno unito le forze per un nuovo progetto a lunga scadenza, un tour, tante canzoni, un intero album in arrivo. Francesco Renga e Nek hanno deciso di cementare ancora di più la loro amicizia attraverso un progetto musicale congiunto in grado di far impazzire i loro fan.

Dopo essere stati ospiti del Festival di Sanremo nel 2023, i due cantautori sono partiti per un lungo tour congiunto che farà tappa ancora in tante città italiane, sia in questa leg estiva che per alcune date nei palazzetti nel prossimo autunno. Ma quali saranno le canzoni presenti in scaletta? Scopriamole insieme.

Renga e Nek in tour nel 2023: le date

Sono già molti i concerti che Francesco e Filippo si sono messi alle spalle, live in alcune delle città più importanti d’Italia. Ma il calendario è ancora molto lungo e non mancheranno appuntamenti per poterli vedere dal vivo nei prossimi giorni.

Nek e Francesco Renga

Di seguito il calendario dei concerti dei due artisti:

– 4 agosto a Molfetta (Bari)

– 7 agosto a Piombino (Lucca)

– 13 agosto a Baia Domizia (Caserta)

– 16 agosto a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

– 17 agosto a Cirò Marina (Crotone)

– 19 agosto a Carovigno (Brindisi)

– 26 agosto a Taormina (Messina)

– 27 agosto ad Agrigento

– 2 settembre a Pisa

– 5 settembre all’Arena di Verona

– 7 settembre a Brescia

– 9 settembre a Paestum (Salerno)

– 7 ottobre al Forum di Assago (Milano)

– 11 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli

– 12 ottobre al Teatro Team di Bari

– 16 ottobre all’Europauditorium di Bologna

– 19 ottobre al Teatro Verdi Firenze

– 21 ottobre al Teatro Colosseo Torino

La scaletta dei concerti di Renga e Nek

Non sappiamo se ci saranno variazioni nella scaletta. Probabilmente i due cantautori inseriranno nelle prossime date altre canzoni del loro primo album congiunto. Sarà ad ogni caso però una scaletta ricca dei successi di entrambi gli artisti, che canteranno insieme e anche da soli in alcuni momenti.

Di seguito la scaletta delle scorse date:

– Meravigliosa

– Almeno stavolta

– Guardami amore

– Fatti avanti amore

– Ci sarai

– Favole

– Se una regola c’è

– L’infinito più o meno

– Era una vita che ti stavo aspettando

– Ci sei tu

– Sul treno

– A un isolato da te

– Sei grande

– Lascia che io sia

– Migliore (solo Renga)

– Senza vento

– Cuori in tempesta

– Raccontami

– Dimmi cos’è

– Splendido

– E da qui

– Vivendo adesso

– Sei solo tu (solo Nek)

– Angelo

– Se telefonando

– Laura non c’è

– La tua bellezza

– Il mio giorno più bello nel mondo

– Il solito lido

– Se io non avessi te