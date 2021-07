Bruce Springsteen e Barack Obama: esce Renegades – Born in the USA, un libro incentrato sulla ricerca di un mondo migliore.

Nuova avventura insieme per Bruce Springsteen e l’ex presidente Barack Obama. Dopo aver condiviso un podcast su Spotify, Renegades: Born in the USA, il cantautore e l’ex inquilino della Casa Bianca hanno trasformato le storie raccontate negli otto appuntamenti in podcast in un unico volume, un libro che riprende il titolo del loro audio-programma. Un modo per ripercorrere e approfondire alcune storie di un’America che guarda al futuro.

Bruce Springsteen e Barack Obama: arriva il libro Renegades

Nelle 320 pagine del volume vengono catturate le conversazioni tra il Boss e il 44esimo presidente americano, con l’arricchimento di 350 foto a colori e contenuti d’archivio inediti. un modo davvero straordinario di riscoprire i punti di vista delle due icone americane, che nel loro podcast hanno condiviso i pensieri su temi importanti come il razzismo, la paternità e il matrimonio.

Bruce Springsteen

Nell’introduzione al libro, il cantautore di Born in the USA ha spiegato: “Abbiamo fatto serie conversazioni sul destino del paese, sulla fortuna dei suoi cittadini e sulle forze distruttive, brutte e corrotte in gioco che vorrebbero abbattere tutto“. Per l’artista in questo momento così difficile va tenuta alta la guardia. E in questo contesto le piccole conversazioni avute da loro due possono essere delle piccole guide e spunti per tanti cittadini americani.

Il rapporto tra Springsteen e Obama

I due sono legati da un’amicizia profondissima, instaurata nel 2008. Alla cerimonia di addio del presidente alla Casa Bianca nel 2016, non a caso partecipò anche il noto cantautore per eseguire un set acustico segreto per lo staff. Racconta lo stesso Boss, tornando alle conversazioni tra loro: “Sembrano urgenti oggi come allora. Rappresentano il nostro continuo sforzo per capire come siamo arrivati qui e come possiamo raccontare una storia più unificante, che inizi a colmare il divario tra gli ideali dell’America e la sua realtà“.

Di seguito il teaser di presentazione del libro: