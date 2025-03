Rendere la Professione Infermieristica Attraente per i Giovani: L’Appello di Mangiavavalli

È fondamentale rendere la professione infermieristica più attrattiva per i giovani, sviluppando competenze specialistiche e promuovendo il riconoscimento giuridico ed economico di tali competenze. Queste affermazioni sono state fatte da Barbara Mangiacavalli, presidente della Fnopi, durante il terzo Congresso della Federazione a Rimini. L’Italia, tra i paesi con la popolazione più anziana, deve affrontare la sfida della non autosufficienza, della fragilità e della disabilità. Gli infermieri sono essenziali per questo sistema, poiché forniscono risposte appropriate e professionali ai bisogni dei cittadini, contribuendo alla loro assistenza sia a domicilio, considerato il primo luogo di cura, sia in ospedale per situazioni acute. Mangiacavalli ha sottolineato l’importanza di utilizzare al meglio le tecnologie e le competenze disponibili per garantire una continuità delle cure, innovando e adattandosi alle esigenze del sistema sanitario. In questo contesto, è cruciale valorizzare la figura dell’infermiere, riconoscendo il suo ruolo centrale nella salute pubblica e nel supporto ai bisogni sociosanitari del Paese.