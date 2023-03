Renato Zero riparte dall’abbraccio degli 8mila di Firenze

Renato Zero riparte dall’abbraccio di Firenze: dopo mezzo secolo di carriera, ricomincia da dove tutto era partito. “Zero a Zero – Una sfida in musica”, il nuovo tour nei palasport – 23 appuntamenti in 10 città – ha debuttato questa sera al Mandela Forum del capoluogo toscano con il primo di quattro concerti sold out.

“Ciao Firenze mia”: un saluto di tre parole è bastato per far scattare in piedi gli ottomila ‘sorcini’ per la prima standing ovation di una serata trionfale.

Applausi e urla continue per un mito della musica pop da mezzo secolo, che ha deliziato i suoi fedeli fan tra canzoni vecchie e nuove: da “Vivo” a “Niente trucco stasera”, da “Troppi cantanti pochi contanti”, passando per “Marciapiedi” a “Morire qui, “Uffici reclami”, “Nei giardini che nessuno sa” e “Spiagge”.

“Voi siete la fotografia più bella che ci possa essere – ha detto al suo pubblico fiorentino tra un tripudio di entusiasmo – Siete sempre allo stesso posto con la stessa passione, la stessa vivacità, la stessa freschezza. Perché la vita vuole movimento. Questo significa essere zerofolli: essere oggi quello che eravamo ieri e saremo domani”.

“Ho voluto iniziare il tour da Firenze perché è la città che più mi assomiglia – ha detto il cantautore romano – Sono nato artisticamente a Firenze nel 1973 al Palazzo dei Congressi. Presentavo ‘No mamma no’, il mio primo live. Ebbi un debutto clamoroso, con i fiorentini felici di avermi battezzato e da lì in poi iniziò la mia carriera. Ecco perché, anche se Roma è la mia città, porto Firenze nel cuore”.

Ancora una volta Zero ha portato sul palco il suo mondo di artista rivoluzionario, catalizzatore di energie ed entusiasmo. Uno spettacolo che si presenta con il piglio della sfida, come allude il titolo “Zero a Zero”; una sfida in musica, dove Renato sfida il suo alter ego. “Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi – ha spiegato il cantautore – Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est ad ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo. Una scommessa difficile. Un confronto continuo”.

Il concerto è la dimostrazione che i due “imprudenti“, Renato e Zero si sono riconciliati, hanno imparato ad amarsi, tanto da festeggiare le nozze di smeraldo di fronte al loro amatissimo e fedelissimo pubblico.