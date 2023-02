Renato Zero punzecchia Rosa Chemical, ma spunta un vecchio video

Rosa Chemical oggi pomeriggio è stato ospite da Mara Venier a Domenica In dove ha parlato di Renato Zero.

“Parlo spesso di Renato Zero e lo faccio con affetto e ammirazione. A lui non posso che dire grazie di tutto quello che ha fatto in passato ed è per questo che, con piacere, io cerco di continuare a portare il messaggio di inclusività […] nutro una grande ammirazione. Io in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato, io ho una grande stima per Renato”.

Il cantante di Made In Italy si è poi dichiarato dispiaciuto per le parole che Renato Zero aveva usato su lui. Parole che (per caso!) il cantante de Il Triangolo ha ripetuto in serata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

“Io sono molto felice che ci si manifesti per quello che siamo, sono molto felice che si combatta per le ragioni della propria personalità e per il proprio carattere. Vorrei solo che quelli che operano nella musica e nello spettacolo preparassero questi ragazzi e fossero un po’ più vicini a loro nella formazione musicale. Perché va bene il look ma ci vuole anche lo spessore artistico, perché senza di quello si campa una stagione e basta”.

Ecco il video:

“Va bene il look, ma ci vuole anche lo spessore artistico, perché senza di quello si campa una stagione e basta.” – @RenatoZer0 a #CTCF su #Sanremo2023 pic.twitter.com/qVdkgW8nOP — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 19, 2023

Renato Zero, il video simile a Rosa Chemical

Un commento che potrebbe però puzzare di pregiudizio, dato che Rosa Chemical deve ancora dimostrare il suo valore artistico e non è necessariamente detto che sia insufficiente e “il tempo di una stagione”.

Anche perché quello che ha fatto Rosa Chemical lo aveva fatto anche Renato Zero sempre in Rai decenni prima.

Ecco il video a confronto: