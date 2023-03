Renato Zero, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni presentate dal vivo dal cantautore romano.

Il nuovo tour nei palazzetti di Renato Zero è iniziato alla grande. Il Re dei Sorcini, già protagonista lo scorso anno di un grandissimo evento, una residency nella sua Roma, al Circo Massimo, è tornato a esibirsi dal vivo su questo finale di inverno all’interno dei principali palazzetti della nostra penisola, per condividere con tutti i suoi fan uno show unico e come sempre emozionante. Scopriamo insieme quali sono le canzoni inserite nella scaletta di questa nuova serie di concerti.

Renato Zero in tour nel 2023

Il tour del cantautore romano è iniziato il 7 marzo, alla vigilia della Giornata internazionale delle donne, nel contesto importantissimo del Mandela Forum, il palazzetto di Firenze. “Siete la fotografia più bella che ci possa essere, sempre allo stesso posto con la stessa passione, la stessa vivacità, la stessa freschezza“, ha urlato il cantautore dopo la prima data, dedicando un pensiero d’amore ai suoi fan.

Renato Zero

Il tour Zero a Zero – Una sfida in musica, ha raddoppiato a Firenze anche l’8 marzo, ed è pronto a proseguire con ancora due date nella città simbolo del Rinascimento, il 10 e l’11 marzo, prima di spostarsi altrove. Ecco l’intero calendario:

– 14 marzo alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso)

– 17 e 18 marzo al Pala Alpitour di Torino

– 21 e 22 marzo alla Grana Padano Arena di Mantova

– 25 e 26 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

– 7 aprile alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

– 11, 12 e 15 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 18 e 19 aprile al Modigliani Forum di Livorno

– 22 e 23 aprile al Palasele di Eboli (Salerno)

– 28, 29 e 30 aprile e 3 maggio al Palazzo dello Sport di Roma

La scaletta dei concerti

Come sempre gli spettacoli di Renato Zero regalano grandissime sorprese, al di là delle canzoni scelte dal Re dei Sorcini e scelte nel suo vastissimo repertorio fatto di musica straordinaria e brani emozionanti.

Sottolineando come la scaletta possa variare da una data all’altra, proviamo a scoprire quali saranno le canzoni cantate dall’artista nei suoi prossimi concerti. Ecco la scaletta della prima tappa di Firenze:

– Il mercante di stelle

– Per non essere così / Niente trucco stasera / Artisti / L’equilibrista

– Mai più da soli

– Viaggia

– Cercami

– Emergenza noia

– Sogni di latta

– Che fretta c’è

– Dimmi chi dorme accanto a me

– Questi anni miei

– La culla è vuota

– Magari / Ho dato / Mentre aspetto che ritorni/ Ed io ti seguirò / La tua idea / Nei giardini che nessuno sa

– Figli tuoi

– Madame

– Chi

– Via dei martiri

– Vivo / Uomo, no! / Non sparare / Il carrozzone

– Ufficio reclami

– Triangolo

– Si sta facendo notte

– Rivoluzione

– Quanto ti amo

– Tutti sospesi

– Quattro passi nel blu

– La vetrina

– Amico assoluto

Di seguito una versione dal vivo di quest’ultima canzone: