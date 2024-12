RENATO ZERO ‘Icaro’ Versione Remasterizzata in Streaming dal 24 Dicembre

Un regalo inaspettato per i fan di Renato Zero: l’album “Icaro”, pubblicato nel 1981, sarà disponibile per la prima volta sulle piattaforme digitali in versione remastered a partire dal 24 dicembre 2024. Le festività natalizie rendono l’ascolto di questo straordinario doppio album live ancora più speciale. Registrato durante i concerti di “Natale a Zerolandia” tra Roma e Torino, a cavallo tra il 1980 e il 1981, l’album comprende 19 brani che rappresentano l’energia e la creatività di Renato Zero, offrendo un’esperienza musicale unica e rinnovata.

Nel 1981, “Icaro” ha raggiunto il primo posto nelle classifiche italiane, consolidandosi come uno dei capolavori più amati del repertorio di Zero. Brani iconici come “Chi più chi meno” e “Più su” accompagnano l’ascoltatore in un viaggio nel tempo, evocando emozioni senza tempo e performance indimenticabili. L’album presenta delle gemme uniche, tra cui una versione inedita di “Triangolo”, della durata di oltre 8 minuti, e una toccante esecuzione di “Il carrozzone”, cantata interamente dal pubblico, evidenziando il profondo legame tra Renato Zero e i suoi fan.

L’annuncio della disponibilità in digitale di “Icaro” rappresenta un momento di grande significato per i sostenitori di Renato Zero, che potranno rivivere l’atmosfera di quei concerti storici. La remasterizzazione promette di riportare alla luce la qualità sonora originale, offrendo così un ascolto completamente rinnovato e arricchito.

Rimanere aggiornati sulle novità di Renato Zero è possibile attraverso i suoi canali social, in particolare su Instagram, dove i fan possono connettersi e condividere la propria passione per la musica di questo straordinario artista. L’uscita dell’album “Icaro” in digitale rappresenta un punto di arrivo celebrativo e la celebrazione di un legame indissolubile tra un’artista e i suoi ammiratori, un’opportunità per riscoprire o conoscere per la prima volta i brani che hanno segnato la carriera di Renato Zero, consolidando ulteriormente il suo status iconico nel panorama musicale italiano.