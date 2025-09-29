Renato Zero festeggia un compleanno da leggenda italiana

Non c’è modo migliore per celebrare il compleanno di Renato Zero, che il 30 settembre compie 75 anni, anzi, come ama definirli, 75 debutti. Per l’occasione, il celebre cantautore romano annuncia l’uscita del suo nuovo album di inediti, intitolato “L’ORAZERO”, in arrivo il 3 ottobre 2025 per l’etichetta Tattica. Si tratta di un progetto ambizioso e personale, che dimostra come Zero continui a mettersi in gioco anche dopo una carriera di oltre cinquant’anni.

“L’ORAZERO” consiste di 19 tracce, ognuna con una propria identità, stile e messaggio. Non è un semplice disco, ma un viaggio musicale che esplora universi diversi, pieni di contrasti, sogni e riflessioni. Renato descrive queste canzoni come “diciannove differenti mondi”, ognuno con le proprie radici, regole e utopie. È un album concettuale che, pur parlando molte lingue, ha un’unica urgenza: esprimersi e condividere.

Il cantautore spiega che il disco non cerca ritornelli facili, ma invita a una riflessione profonda. “Viviamo in tempi di guerra e precarietà. Anche la musica deve adattarsi per restituire spiritualità, che oggi è in pericolo. Queste 19 tracce rappresentano la mia voglia di cambiamenti e il dovere di comunicare i miei pensieri”. Inoltre, ha anticipato che a gennaio partirà il suo tour, aggiungendo ulteriore attesa intorno al suo nuovo progetto.