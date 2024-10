Renato Zero: Chi è Roberto Fiacchini, il Figlio Adottato da Adulto?

Renato Zero, all’anagrafe Renato Fiacchini, è un’icona della musica italiana con una carriera che spazia dagli anni Settanta, comprendendo 45 album e oltre 500 brani apprezzati dai suoi fan. Nonostante la sua fama, Renato ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla sua vita privata, rivelando però un legame speciale con Roberto Fiacchini, il suo unico figlio adottivo. Roberto è nato il 5 luglio 1973 a Roma e ha avuto un’infanzia difficile: persi i genitori in tenera età, è finito in orfanotrofio. Il loro primo incontro, avvenuto casualmente in un cinema, ha segnato l’inizio di una profonda amicizia. Nel 1993, grazie alla sua crescente prossimità al cantante, Roberto è diventato il suo bodyguard, rafforzando ulteriormente il legame fra i due.

Nel 2003, Renato ha ufficialmente adottato Roberto, nonostante avesse già 30 anni, instaurando un vero e proprio rapporto padre-figlio. Dalla vita privata di Roberto sappiamo che nel 2004 ha sposato Emanuela Vernaglia e ha avuto due figlie, Ada e Virginia. Anche se la coppia ha attraversato un periodo di separazione nel 2010, si è poi riunita e attualmente vivono a Roma. Renato è molto presente per le sue nipotine, svolgendo il ruolo affettuoso di nonno.

La decisione di adottare Roberto è stata influenzata dall’educazione morale di Renato, il quale ha raccontato di aver sempre voluto sostenere chi ha subito disgrazie. In un’intervista, ha sottolineato l’importanza di adottare piuttosto che ricorrere a metodi come la maternità surrogata, evidenziando il valore dell’accoglienza in un mondo con molti bambini abbandonati. Renato ha rivelato un aneddoto divertente legato alla sua adozione di Roberto: dopo un episodio imbarazzante che lo ha portato a riflettere sull’adozione, ha deciso di ufficializzare il rapporto.

In sintesi, la relazione tra Renato Zero e Roberto Fiacchini è una testimonianza di un forte legame affettivo e di una scelta consapevole che ha segnalato l’importanza della famiglia e del sostegno reciproco. Renato, orgoglioso della sua decisione, ha espresso con passione i propri valori, mostrando quanto possa essere significativo il gesto dell’adozione.