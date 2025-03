RENATO ZERO celebra Whitney Houston ed Etta James con due inediti

Renato Zero prosegue il suo viaggio nella musica internazionale con due nuovi omaggi a leggende indimenticabili. A partire da venerdì 7 marzo, saranno disponibili “Per Sempre Noi”, una rivisitazione di “I Have Nothing” di Whitney Houston, e “Sarai”, reinterpretazione di “At Last”, famosa grazie a Etta James. Con il suo stile inconfondibile, Zero offre una nuova lettura di due classici che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia del pop e del soul. “Per Sempre Noi” riprende il celebre brano dalla colonna sonora di The Bodyguard, mentre “Sarai” omaggia un capolavoro interpretato da grandi artisti come Aretha Franklin e Beyoncé.

Dal 21 marzo, entrambi i brani saranno disponibili anche in un vinile 45 giri, in edizione limitata e numerata. Questo prodotto rappresenta un oggetto da collezione per i fan del cantautore romano e un’opportunità per riscoprire queste due canzoni iconiche sotto una nuova luce. L’iniziativa si inserisce nel progetto tributo avviato a fine 2024, che ha già visto Zero reinterpretare canzoni di leggende come Elton John, Bob Marley, Louis Armstrong e Bobby Hebb. Questo percorso musicale permette di rendere omaggio ai grandi maestri della musica mondiale, sempre con la sensibilità e l’eleganza che contraddistinguono Renato Zero.

