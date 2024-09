Renato Vallanzasca, chi è e perché dopo 52 anni esce dal carcere

Renato Vallanzasca, noto come uno dei più temuti criminali italiani, è stato condannato a quattro ergastoli e 295 anni di carcere per reati gravi come rapine a mano armata, sequestri di persona, furti e risse. La sua vita è narrata nell’autobiografia “Il fiore del male. Bandito a Milano”, co-scritta con il giornalista Carlo Bonini e fonte d’ispirazione per il film “Vallanzasca – Gli angeli del male” diretto da Michele Placido, in cui Kim Rossi Stuart interpreta il protagonista.

Nato a Milano il 4 maggio 1950, Vallanzasca ricevette il cognome materno in quanto il padre era già sposato. La sua carriera criminale iniziò precocemente; all’età di otto anni, già coinvolto in un atto di vandalismo verso un circo, finì in un carcere minorile. Il suo coinvolgimento nel crimine aumentò, portando alla formazione della temuta banda della Comasina, attiva a Milano negli anni ’70.

La sua prima condanna risale al 1972, quando venne arrestato per una rapina ai supermercati. Nonostante una pena di dieci anni, Vallanzasca uscì dopo soli quattro anni grazie a ripetuti tentativi di evasione. Durante la sua detenzione, cambiò 36 penitenziari, cercando sempre di fuggire. La sua evasione più audace avvenne dopo aver simulato di essere malato, dove riuscì a scappare dall’ospedale.

Negli anni della latitanza, Vallanzasca riorganizzò la sua banda, compiendo circa 70 rapine armate, molte delle quali culminarono in omicidi. Non si fermò ai furti, ma intraprese anche rapimenti, raccogliendo un totale di quattro sequestri. Nel 1977, fu catturato e riprese la detenzione, seguita da tentativi di evasione, uno dei quali lo vide fuggire dall’ospedale dopo essere stato ferito in una sparatoria.

Nonostante ripetute richieste di grazia e di libertà condizionale, gli furono costantemente negate a causa del suo comportamento indisciplinato. Nel 2014, tentò di rubare nuovamente in un supermercato durante un regime di semilibertà, venendo arrestato sul posto. Recentemente, il tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il trasferimento di Vallanzasca a una struttura assistenziale per il deterioramento cognitivo, accogliendo la richiesta dei suoi legali, dopo decenni di reclusione e tentativi di evasione.