Renato Balestra Trapunta Invernale Piumone Smeralda Matrimoniale Q321 Perla

Marca Renato Balestra Art. Smeralda

Colore Panna – Perla

Materiale Tessuto inferiore: puro cotone Tessuto superiore: raso di poliestere anallergico Imbottitura: fibra di poliestere anallergica

Dimensioni Trapunta: 270×270 cm Cuscini: 30×40 cm

Dettagli La confezione contiene una trapunta invernale matrimoniale + 2 cuscini arredo rettangolari Tessuto superiore in raso di poliestere laminato con pailettes Trapuntatura a fasce Bordo con applicazioni in pietra strass taglio brillante Angoli stondati Cuscini arredo sfoderabili in coordinato Molto calda e morbida, ideale per il freddo invernale Peso: 350 gr/mq Confezione artigianale Articolo contenuto in un’elegante scatola di cartone rigido Ottima come idea regalo oppure per il corredo Made in Italy

Indicazioni per il lavaggio Lavaggio a 30°C



148,00 €