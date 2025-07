Renatinha al CMB: la star del futsal è pronta a brillare

Il CMB Futsal Team ha annunciato di aver siglato un accordo con Renata Adamatti, nota come Renatinha, per la stagione sportiva 2025-2026. La giocatrice, di origini brasiliane e naturalizzata italiana, è riconosciuta a livello internazionale per il suo carisma e le sue abilità in campo, rivestendo il ruolo di universale.

Nata nel 1993, Renatinha ha avuto una carriera significativa in Italia, indossando le maglie di Ternana, Florentia, Italcave Real Statte e Bitonto nella Serie A. Ha disputato match con le nazionali brasiliana e italiana, accumulando oltre 300 gol in Italia, di cui 160 in tre stagioni con il Bitonto, dove ha conquistato anche il titolo di capocannoniere della Serie A.

Il suo palmarès include tre campionati di Serie A, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e un European Women’s Futsal Tournament. Renatinha ha espresso la sua motivazione ad unirsi al CMB, sottolineando il desiderio di contribuire a una crescita comune e la voglia di affrontare le sfide di un campionato di alto livello, con squadre molto competitive.

Anche il mister Neri ha condiviso la sua soddisfazione per l’arrivo di Renatinha, ricordando il grande pericolo che rappresentava da avversaria. Ha sottolineato l’importanza di averla nel team, definendo la nuova avventura una stimolante sfida. La presenza di una giocatrice del calibro di Renata è vista come un elemento cruciale per le ambizioni del CMB nel prossimo campionato.