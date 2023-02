Renaissance World Tour 2023: tutte le date del tour mondiale di Beyoncé

A due settimane dall’annuncio di Madonna, è arrivato anche quello di Beyoncé, che la prossima estate girerà l’America e l’Europa con il Renaissance World Tour. Il primo show sarà a Stoccolma il 10 maggio e l’ultimo il 27 settembre a New Orleans in Louisiana. Per adesso non è stata annunciata nessuna data italiana.

The official dates for Beyoncé’s RENAISSANCE World Tour. pic.twitter.com/DHsHIz8lzn — Pop Crave (@PopCrave) February 1, 2023

Renaissance World Tour 2023: tutte le date.

May 10: Stockholm, SE – Friends Arena

May 14: Brussels, BE – Baudoin Stadium

May 17: Cardiff, UK – Principality Stadium

May 20: Edinburgh, UK – Murrayfield

May 23: Sunderland, UK – Stadium Of Light

May 26: Paris, FR – Stade De France

May 29: London, UK – Tottenham Hotspur Stadium

May 30: London, UK – Tottenham Hotspur Stadium

June 2: London, UK – Tottenham Hotspur Stadium

June 6: Lyon, FR – Groupama Stadium

June 11: Marseille, FR – Orange Vélodrome

June 15: Cologne, DE – Rheinenergiestadion

June 17: Amsterdam, NL – JC Arena

June 18: Amsterdam, NL – JC Arena

June 21: Hamburg, DE – Volksparkstadion

June 24: Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park

June 27: Warsaw, PL – PGE Nardowy

July 8: Toronto, CA – Rogers Centre

July 9: Toronto, CA – Rogers Centre

Jul 12: Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field

Jul 15: Nashville, TN – Nissan Stadium

Jul 17: Louisville, KY – Cardinal Stadium

Jul 20: Minneapolis, MN – Huntington Bank Stadium

Jul 22: Chicago, IL – Soldier Field Stadium

Jul 26: Detroit, MI – Fort Field

Jul 29: East Rutherford, NJ – Metlife Stadium

Aug 01: Boston, MA – Gillette Stadium

Aug 03: Pittsburgh, PA – Acrisure Stadium

Aug 05: Washington, DC – Fedex Field

Aug 09: Charlotte, NC – Bank of America Stadium

Aug 11: Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium

Aug 16: Tampa, FL – Raymond James Stadium

Aug 18: Miami, FL – Hard Rock Stadium

Aug 21: St. Louis, MO – Dome At America’s Center

Aug 24: Glendale, AZ – State Farm Stadium

Aug 26: Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

Aug 30: San Francisco, CA – Levi’s Stadium

Sep 02: Los Angeles, CA – Sofi Stadium

Sep 13: Seattle, WA – Lumen Field

Sep 18: Kansas City, MO – Arrowhead Stadium

Sep 21: Dallas, TX – AT&T Stadium

Sep 23: Houston, TX – NRG Stadium

Sep 27: New Orleans, LA – Caesers Superdome