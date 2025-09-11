Remo Anzovino in concerto a Sissa Trecasali per Scorre Festival

Remo Anzovino continua il suo percorso musicale con un nuovo concerto il 13 settembre a Sissa Trecasali, nell’ambito di Scorre Festival 2025. Qui presenterà i brani del suo ultimo album “Atelier”, un’opera che rappresenta vent’anni di ricerca artistica attraverso il piano solo. Questo disco, che esplora diverse sonorità e stili, ha raggiunto il settimo posto nella classifica FIMI dei CD e Vinili più venduti in Italia, diventando l’album strumentale più apprezzato, superando le vendite del precedente lavoro “Don’t Forget to Fly”.

Il tour di Anzovino si sposterà in Europa per il Copenaghen Jazz Festival e proseguirà in autunno in Giappone con tre concerti a Tokyo, Osaka e Kyoto, in occasione dell’uscita di “Atelier” sul mercato nipponico.

Nato a Pordenone, Anzovino ha iniziato a comporre da giovane, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza e praticato come avvocato. Oggi è considerato uno dei principali esponenti della musica strumentale italiana, con oltre venti album tra dischi in studio, dal vivo e colonne sonore. La sua musica è caratterizzata da un dialogo tra suoni, cinema, arte e impegno civile, spesso accompagnando pellicole silenziose con performance dal vivo.

Tra le sue composizioni più celebri spiccano “9 ottobre 1963 (Suite for Vajont)”, riconosciuta dalla Fondazione Vajont, e le musiche per la campagna UNESCO #NoiSiamoOceano. Ha ricevuto riconoscimenti come il Nastro d’Argento per le colonne sonore di “La Grande Arte al Cinema”. La sua carriera concertistica è intensa e variegata, con collaborazioni con artisti di diverse correnti musicali. “Atelier” celebra i suoi venti anni di carriera con 21 tracce che riflettono il suo viaggio artistico, offrendo un mix di generi e arrangiamenti contemporanei.