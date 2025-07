Remix travolgenti dei successi italiani per un’estate unica

È in arrivo un nuovo progetto musicale che celebra i classici della musica italiana. “ITALIANISSIMA” è una serie di remix dance pensata per rivitalizzare brani iconici, rendendoli accessibili a una nuova generazione di ascoltatori.

Da venerdì 18 luglio, in rotazione radiofonica, sarà disponibile il “Samuele Sartini Remix” di “NELL’ARIA”, un brano storico di Marcella Bella. Questo remix combina elementi di eleganza vintage con ritmi moderni, creando un’atmosfera perfetta per l’estate. Samuele Sartini, il talentuoso dj e produttore, ha già collaborato con nomi di spicco della musica italiana come Vasco Rossi e Cesare Cremonini, oltre a realizzare uno dei brani più celebri di Avicii, “Seek Bromance”, che ha ottenuto oltre 220 milioni di streaming su Spotify.

Il progetto “ITALIANISSIMA” trae ispirazione dalla serie DJ SELECTION, attiva dal 2003 e riconosciuta come la collana italiana più longeva dedicata ai DJ, con 475 volumi e oltre 6.000 brani tra compilation fisiche e digitali. Sony Music Italy e Do It Yourself hanno curato la selezione di brani storici, includendo artisti che hanno influenzato la musica leggera italiana, come Raffaella Carrà, Patty Pravo, Rino Gaetano e Lucio Dalla.

La direzione artistica del progetto è stata affidata a Max Moroldo, contribuendo a dare una nuova dimensione ai successi del passato.