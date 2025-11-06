Remember Sports: il ritorno dell’indie-punk dall’Ohio

I Remember Sports torneranno con un nuovo album dal titolo “The Refrigerator”, in uscita il 13 febbraio tramite Get Better Records, quasi cinque anni dopo il loro precedente lavoro “Like A Stone”. Questa band dell’Ohio ha registrato il disco presso l’Electrical Audio di Chicago, una scelta particolarmente significativa, dato che è avvenuta poco dopo la morte di Steve Albini.

Carmen Perry, cantante e chitarrista della band, ha composto gran parte delle canzoni mentre insegnava durante la pandemia. Ha cercato di esprimere un mix di stanchezza, nostalgia e riscoperta, risultando in brani che si presentano sia crudi che rassicuranti.

Carmen descrive l’album come un viaggio: “Sembra un album sul ritorno di Saturno, confuso, difficile e folle, ma alla fine curativo”. Il primo singolo estratto dall’album, intitolato “Bug”, segna una nuova direzione per la band, avvicinandoli a sonorità indie-punk.

La band stessa si esprime riguardo al loro stile: “Non sappiamo a quale genere apparteniamo. Vogliamo solo che tutto suoni come noi stessi.”

Il tracklist di “The Refrigerator” comprende dodici brani, tra cui “Across The Line”, “Bug”, “Thumb”, “Selfish”, “Ghost” e “Fridge”.

