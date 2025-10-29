Remco Evenepoel e Lipowitz: rivalità in Red Bull-Bora-Hansgrohe

L’arrivo di Remco Evenepoel nella squadra Red Bull-Bora-Hansgrohe potrebbe cambiare gli equilibri interni del team, creando potenziali rivalità, in particolare con Primoz Roglic. Mentre Roglic sembra essere in una fase calante della carriera, Florian Lipowitz, un giovane ciclista in crescita, rischia di vedere modificati i suoi piani sportivi.

Nel ciclismo professionistico, il Tour de France rappresenta un obiettivo cruciale per ogni corridore, e Lipowitz ha recentemente raggiunto un sorprendente terzo posto nella competizione, dietro Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Prima dell’evento, la sua attenzione era rivolta a un possibile confronto con Evenepoel. Lipowitz ha espresso il suo desiderio di partecipare al Tour de France nell’edizione successiva, aggiungendo che la squadra è favorevole a questa possibilità, a patto che si mantenga in buona forma fisica.

Lipowitz si mostra ottimista riguardo alle sue possibilità di partecipare alla gara, sottolineando che la preparazione per un Grande Giro inizia mesi prima e che la decisione finale dipenderà dalla programmazione delle corse. Anche se la presenza di Evenepoel potrebbe rappresentare una sfida, Lipowitz considera il campione un’opportunità per imparare e crescere come corridore.

Avere in squadra un atleta di alto calibro come Evenepoel potrebbe giovare a Lipowitz, offrendogli l’occasione di lavorare sotto la sua ala. Il giovane ciclista spera che la dinamica di squadra resti favorevole e che non ci siano troppe modifiche rispetto alla gestione degli atleti dell’anno precedente, quando Roglic dominava l’attenzione.