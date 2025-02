REMA lancia “Baby (È un Crimine)” con un campione di SADE [Guarda il video]

Rema, la star globale nigeriana, ha recentemente pubblicato il brano “Baby (Is it a Crime)”, inizialmente presentato come teaser e poi trasformato in un omaggio elegante a “Is It A Crime” di Sade. L’artista, noto per il suo successo “Calm Down”, aveva anticipato il pezzo nel 2024 con un loop sensuale, generando grande attesa tra i fan. Con l’uscita ufficiale, Rema dimostra ancora una volta la sua abilità nel mescolare Afrobeat e R&B, creando uno stile unico e riconoscibile.

Il video ufficiale, disponibile su YouTube, cattura l’atmosfera seducente della canzone, evidenziando ulteriormente il talento e la versatilità dell’artista. Questa nuova uscita contribuisce a rafforzare la posizione di Rema nel panorama musicale globale, portando avanti il nome dell’Afrobeat e mettendo in luce il suo valore artistico. La combinazione di melodie accattivanti e testi evocativi rende “Baby” uno dei brani più attesi della sua carriera, segnando un ulteriore passo nella sua ascesa nel mondo della musica. Rema continua a consolidare la sua presenza nel settore, facendo sentire la sua voce e il suo stile inconfondibile su scala internazionale.