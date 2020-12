Si avvicinano le feste e, con il Natale, le tradizionali celebrazioni cattoliche in buona parte dell’Occidente. Ma è così dappertutto? Che accade altrove? Dalla nuova edizione del rapporto Humanists International 2020, pronta in dicembre, affiora una realtà ben diversa e in alcuni casi drammatica. Atei e agnostici, ad esempio, sono discriminati in 106 paesi del mondo: in almeno 10 l’apostasia è punibile con la morte; in 68 la blasfemia è un reato; in 35 la legislazione statale deriva in tutto o in parte da norme religiose; in 48 a dirimere questioni familiari o morali sono tribunali religiosi; in 26 è in vigore il divieto per i non religiosi di ricoprire alcune cariche; in 34 è prevista istruzione religiosa obbligatoria nelle scuole statali; in 15 è difficile o addirittura illegale gestire un’organizzazione apertamente umanista; in 12 politici o agenzie statali emarginano e/o molestano i non religiosi quando non incitano apertamente all’odio e/o alla violenza contro di essi.

