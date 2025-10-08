Le attuali tensioni tra Russia e Stati Uniti si intensificano con l’avvertimento della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha dichiarato che le relazioni tra i due Paesi subiranno danni irreparabili se gli Stati Uniti decideranno di inviare missili Tomahawk in Ucraina. Zakharova ha sottolineato che questa decisione potrebbe innescare un’ulteriore escalation del conflitto.

Nel frattempo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato del “muro di droni”, descrivendolo come una risposta alla guerra moderna, e ha evidenziato una nuova legge in Germania che aumenterà i poteri della polizia federale, consentendole di abbattere i droni. Questo provvedimento arriva dopo diversi avvistamenti che hanno causato disagi negli aeroporti.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha comunicato che le forze russe sono state ordinate a lanciarsi in attacchi, portando a un significativo aumento delle perdite tra le truppe nemiche. Zelensky ha reso noto che i soldati del Servizio di sicurezza dell’Ucraina stanno neutralizzando oltre 100 soldati russi ogni giorno.

In un altro sviluppo, la Russia ha proposto agli Stati Uniti di mantenere per un anno il limite al numero di missili strategici previsto dal trattato New Start, a patto che Washington non adotti misure che possano essere percepite come un tentativo di influenzare negativamente il suo potenziale di deterrenza nucleare.

Infine, un attacco russo ha colpito una centrale termoelettrica ucraina, causando gravi danni e feriti tra i lavoratori. La società gestore ha confermato i danni e ha avviato le operazioni di ripristino.