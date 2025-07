Relazioni Ue-Cina: verso un’economia equilibrata e vantaggiosa

L’Unione Europea sta rafforzando il suo impegno verso il partenariato con la Cina, mirato a sviluppare relazioni più equilibrate e mutualistiche. Questo è stato ribadito dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa durante un recente incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in compagnia della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Costa ha sottolineato l’importanza di affrontare in modo concreto le questioni legate al commercio e all’economia, evidenziando la necessità di un dialogo rispettoso e onesto. L’obiettivo principale rimane quello di promuovere il multilateralismo, lavorando insieme per superare le preoccupazioni reciproche e ottenere risultati tangibili. I leader europei e cinesi hanno concordato sull’importanza di costruire relazioni vantaggiose per entrambe le parti, segnalando così un’intenzione comune di migliorare i legami economici e commerciali.