Relazioni Italia Venezuela

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di un “nuovo clima nelle relazioni tra Venezuela e Italia” dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. Secondo Tajani, il lavoro di squadra e il coinvolgimento di intelligence, consolato e ambasciata hanno giocato un ruolo “decisivo” in questo processo. La nomina di un nuovo ambasciatore italiano a Caracas e la decisione del Venezuela di ristabilire piene relazioni diplomatiche con l’Italia sono state viste come prove di questo nuovo clima.

Tuttavia, secondo Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato, il processo è stato “complicato” e ci sono ancora circa 800 detenuti politici in carcere in Venezuela. La liberazione di cinque spagnoli, tra cui l’attivista Rocio San Miguel, è avvenuta contestualmente a quella dei due cittadini italiani.

Ferrara ritiene che il rapporto tra l’Italia e gli Stati Uniti abbia giocato un ruolo importante nella vicenda, in particolare la relazione tra il ministro degli Esteri italiano e il Segretario di Stato americano. La Chiesa cattolica ha anche avuto un ruolo significativo nel favorire una transizione democratica in Venezuela.

Ferrara sottolinea che la situazione in Venezuela è ancora complessa e che non si può parlare di una vera transizione democratica. Il Paese è ancora sotto stato di emergenza e non ci sono ancora state elezioni libere e trasparenti. Tuttavia, la liberazione dei prigionieri politici e il nuovo clima nelle relazioni con l’Italia sono segnali positivi.