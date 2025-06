Relazioni Italia-Germania: Futuro Collaborativo e Sfide Comuni

Le relazioni tra Italia e Germania sono oggetto di discussione, con numerosi temi chiave coinvolti. Hans-Dieter Lucas, ambasciatore tedesco a Roma, ha partecipato a un’intervista con Claudio Brachino per “Diplomacy Magazine” dell’Agenzia Italpress, toccando vari aspetti di queste relazioni.

Lucas ha descritto le relazioni bilaterali come eccellenti, con una forte tradizione in ambito politico, economico e culturale. Sottolinea che Italia e Germania condividono valori comuni come membri dell’Unione Europea, del G7 e della Nato. Ha poi evidenziato l’importanza dell’incontro recente tra il Cancelliere tedesco e il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, il quale ha portato alla pianificazione di un vertice bilaterale in Italia per l’anno prossimo, volto a rafforzare ulteriormente la cooperazione.

Il diplomatico ha anche parlato degli intrecci economici tra i due paesi, evidenziando come siano entrambe nazioni industriali europee che si trovano ad affrontare sfide geopolitiche, come i prezzi dell’energia. Ha sottolineato la necessità di migliorare la burocrazia per stimolare la creatività economica.

In ambito culturale, ha citato la presenza della Germania in Italia, con oltre 400 città coinvolte in iniziative comuni e una forte rete di istituti culturali. Ha espresso la volontà di intensificare i programmi rivolti ai giovani.

Infine, Lucas ha discusso questioni di difesa, sottolineando il supporto tedesco per aumentare la spesa militare in risposta alle minacce, in particolare quella russa. Ha affrontato anche la questione del partito di estrema destra Afd, evidenziando la necessità di contrastare le forze estremiste attraverso politiche efficaci.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.italpress.com