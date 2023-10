Descrizione prodotto

RelaxSan Microfibra 880ML – Leggins Compressione Graduata 18-22 mmHg 140 Den – Collant Senza Piede

Leggings donna 140 den compressione graduata 18-22 mmHg in soffice microfibra di altissima qualità, 100% made in Italy.

Il modello legging unisce la praticità dei leggins, molto più facile da calzare grazie all’assenza del piede, alle proprietà di un collant compressivo.

Sono morbidissimi e coprenti, adatti per i periodi freddi. La compressione graduata media di 18-22 mmHg, allevia problemi di circolazione come gonfiori, vene varicose o insufficienza venosa cronica.

Con corpino contenitivo a vita medio/alta e morbido elastico alla caviglia.

RELAXSAN È UN MARCHIO DI CALZE GT L’azienda nasce nel 1984, una lunga tradizione nella produzione di Calze e Collant. L’esperienza accumulata negli anni, la professionalità e la competenza tessile hanno dato vita al marchio RelaxSan, una linea completa di collant, gambaletti e calze a compressione graduata, per la prevenzione ed il trattamento dei problemi relativi alla circolazione delle gambe. Gli articoli RelaxSan sono fabbricati al 100% in Italia e son presenti in più di 65 paesi nel Mondo.

Linea RelaxSan MICROFIBRA

Linea di calze a compressione graduata in Microfibra. Efficacia compressiva garantita da filati elastici a doppia copertura di alta qualità ed effetto opaco e coprente, grazie alla morbida Microfibra. Articoli pregiati, comodi e resistenti. Tallone anatomico per una perfetta vestibilità. Due gradi di compressione disponibili, 12-17 mmHg (leggera) e 18-22 mmHg (media).

RelaxSan Basic è una linea completa di calze, gambaletti, collant e collant gravidanza a compressione graduata!

GAMBALETTI 2 livelli di compressione

12-17 mmHg da 70 Denari

RelaxSan Microfibra 750M tallone, punta e soletta rinforzatiRelaxSan Basic 750 tallone e punta rinforzati

18-22 mmHg da 140 Denari

RelaxSan Microfibra 850M tallone, punta e soletta rinforzati

COLLANT E LEGGINGS 2 livelli di compressione

12-17 mmHg da 70 Denari

RelaxSan Microfibra 780M con corpino contenitivo – tallone, punta e soletta rinforzatiRelaxSan Microfibra 780ML leggings con corpino contenitivo – senza piede

18-22 mmHg da 140 Denari

RelaxSan Microfibra 880M corpino contenitivo – tallone, punta e soletta rinforzatiRelaxSan Microfibra 880ML leggings con corpino contenitivo – senza piede

COLLANT PREMAMAN 2 livelli di compressione

12-17 mmHg da 70 Denari RelaxSan Microfibra 790M – corpino in rete ed elastico regolabile18-22 mmHg da 140 Denari RelaxSan Microfibra 890M – corpino in rete ed elastico regolabile

CALZE AUTOREGGENTI 2 livelli di compressione

12-17 mmHg da 70 Denari

RelaxSan Microfibra 770M balza elastica fantasia con silicone anallergico

18-22 mmHg da 140 Denari

RelaxSan Microfibra 870M balza elastica fantasia con silicone anallergico

L’importanza di scegliere la taglia corretta

Per ottenere un’effetto efficace, è fondamentale scegliere la giusta taglia. La tabella taglie comparativa Relaxsan riporta i parametri per la scelta della taglia più adatta alle proprie misure. E’ importante confrontare le proprie misure con quelle riportate nella tabella, soprattutto la circonferenza della caviglia, dove il capo esercita la sua maggiore compressione.

*collant con corpino/tassello maggiorato

Struttura e corpino di un classico collant a compressione graduata, uniti alla praticità di un legging (senza la parte del piede). Massimo comfort e vestibilità

79% Fibra Poliammidica, 21% Elastan

880ML

Ideali per chi soffre di insufficienza venosa cronica, gonfiori o vene varicose. Coprenti ed avvolgenti, particolarmente adatti per i periodi più freschi

Corpino elastico contenitivo a vita medio/alta. Elastico alla caviglia morbido e confortevole

Qualità 100% Made in Italy – Per SCEGLIERE LA TAGLIA CORRETTA, consultare l’immagine della TABELLA TAGLIE

