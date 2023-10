Relaxsan Basic 980 Collant Contenitivi 280 Den

Descrizione prodotto

RelaxSan Basic 980 collant contenitivi a compressione graduata 22-28 mmHg da 280 Den Grazie alla forte compressione graduata di 22-27 mmHg, questi collant elastici sono molto efficaci donando un graduale e decrescente effetto compressivo dalla caviglia all’inguine. Questo prodotto è stato realizzato con corpino elastico contenitivo per una vestibilità sempre corretta ed un comfort eccezionale. Hanno punta e tallone rinforzati ed anatomici.

RELAXSAN È UN MARCHIO DI CALZE GT. L’azienda nasce nel 1984, una lunga tradizione nella produzione di Calze e Collant. L’esperienza accumulata negli anni, la professionalità e la competenza tessile hanno dato vita al marchio RelaxSan, una linea completa di collant, gambaletti e calze a compressione graduata, per la prevenzione ed il trattamento dei problemi relativi alla circolazione delle gambe. Gli articoli RelaxSan sono fabbricati al 100% in Italia e sono presenti in più di 65 paesi nel Mondo.

Linea RelaxSan BASIC

Linea classica di calze elastiche a compressione graduata, realizzata con filati elastici a doppia copertura di alta qualità, per garantire comodità e resistenza. Tallone rinforzato ed anatomico per una perfetta vestibilità. Quattro gradi di compressione disponibili, da 8-11 mmHg (molto leggera) fino a 22-27 mmHg (forte).

RelaxSan Basic è una linea completa di calze, gambaletti, collant e collant gravidanza a compressione graduata!

Gambaletti

3 livelli di compressione

12-17 mmHg da 70 Denari

RelaxSan Basic 700 senza tallone preformatoRelaxSan Basic 750 tallone e punta rinforzati

18-22 mmHg da 140 Denari

RelaxSan Basic 850 con tallone e punta rinforzatiRelaxSan Basic 850A con punta aperta e tallone rinforzato

22-27 mmHg da 140 e 280 Denari

RelaxSan Basic 850P – 140 den PLUS – tallone e punta rinforzatiRelaxSan Basic 950 con tallone e punta rinforzatiRelaxSan Basic 950A con punta aperta e tallone rinforzato

Collant

4 livelli di compressione, corpino contenitivo, anche maggiorato e premaman

8-11 mmHg da 40 Denari

RelaxSan Basic 430 senza tallone preformato

12-17 mmHg da 70 Denari

RelaxSan Basic 780 con corpino contenitivoRelaxSan Basic 790 – Premaman – con corpino in rete elastico regolabile in vita

18-22 mmHg da 140 Denari

RelaxSan Basic 880 con corpino contenitivoRelaxSan Basic 890 – Premaman – con corpino in rete elastico regolabile in vita

22-27 mmHg da 140 e 280 Denari

RelaxSan Basic 880P – 140 den PLUS – con corpino contenitivoRelaxSan Basic 980 con corpino contenitivo RelaxSan Basic 980A con punta aperta e corpino contenitivo

Calze autoreggenti

3 livelli di compressione

12-17 mmHg da 70 Denari

RelaxSan Basic 770 balza elastica e silicone anallergico

18-22 mmHg da 140 Denari

RelaxSan Basic 870 balza elastica e silicone anallergicoRelaxSan Basic 870A punta aperta, balza elastica e silicone anallergico

22-27 mmHg da 140 e 280 Denari

RelaxSan Basic 870P – 140 den PLUS – silicone anallergicoRelaxSan Basic 970 balza elastica e silicone anallergicoRelaxSan Basic 970A punta aperta, balza elastica e silicone anallergico

Calze per reggicalze senza silicone (Da utilizzare con reggicalze – non compreso)

22-27 mmHg da 280 Denari

RelaxSan Basic 960 senza silicone di tenutaRelaxSan Basic 960A con punta aperta e senza silicone di tenuta

L’importanza di scegliere la taglia corretta

Per ottenere un’effetto efficace, è fondamentale scegliere la giusta taglia. La tabella taglie comparativa Relaxsan riporta i parametri per la scelta della taglia più adatta alle proprie misure. E’ importante confrontare le proprie misure con quelle riportate nella tabella, soprattutto la circonferenza della caviglia, dove il capo esercita la sua maggiore compressione.

*collant con corpino/tassello maggiorato

Compressione graduata alta – 22-27 mmHg

76% Fibra Poliammidica, 24% Elastan

Indicati per disturbi circolatori, terapia di varici, trombosi, flebiti, edemi e dopo operazioni chirurgiche

Tallone e punta rinforzati con doppio tessuto. Corpino elastico contenitivo. Massimo comfort e vestibilità

Per SCEGLIERE LA TAGLIA CORRETTA, consultare l’immagine della TABELLA TAGLIE – Alta qualità 100% Made in Italy

