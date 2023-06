Relatech, accordo con Credemtel per gestione dei servizi di cybersecurity

– Relatech, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha siglato un accordo strategico con Credemtel, società del Credem, per la gestione dei servizi di cybersecurity dei clienti propri e del gruppo bancario attraverso ReSOC, l’asset proprietario di servizi e soluzioni di cybersecurity dell’ecosistema Relatech.

Relatech e la controllata Mediatech, insieme a Credemtel, distribuiranno la soluzione ReSOC per garantire la sicurezza del dato e delle informazioni a 360° e il servizio ReCloud, basato sulla tecnologia della nuvola per garantire un servizio modulare, flessibile e scalabile grazie a servizi di IaaS professionali e configurabili secondo le esigenze del cliente.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti, tra tante realtà nazionali, come il partner digitale di riferimento e soprattutto che Credemtel abbia colto la totale sicurezza e affidabilità dei nostri servizi che sono frutto di un elevato know-how derivante anche dall’ecosistema di ricerca e sviluppo Relatech, così come le competenze verticali nelle tecnologie digitali di frontiera, quali la cybersecurity, un mercato in continua evoluzione e con previsioni di crescita significative nei prossimi anni”, hanno commentato Silvio Cosoleto, COO Relatech, e Giuseppe Dominoni, CEO Mediatech.

“Siamo molto soddisfatti di unire le forze e le competenze con il gruppo Relatech per proteggere le imprese all’interno di percorsi molto accelerati per la trasformazione digitale dove i rischi informatici sono notevolmente influenzati da strumenti di attacco sempre più minacciosi, incisivi ed amplificati anche da eventi geopolitici – ha dichiarato Giancarlo Caroli, direttore generale di Credemtel – Migliorare la resilienza tecnologica, la consapevolezza e la cultura delle persone e degli operatori economici è anche un tema sociale, di sostenibilità economica e di Wellbanking di gruppo”.