Reishi: il “fungo dell’immortalità” e del benessere 

Scoperto secoli fa nelle foreste dell’Oriente, il Reishi, noto scientificamente come Ganoderma Lucidum, ha guadagnato una fama leggendaria come “l’erba divina dell’immortalità”. Questo fungo di un intenso colore rosso è molto più di un semplice rimedio popolare. Studi scientifici moderni confermano le sue straordinarie proprietà benefiche per la salute fisica e psicologica. Esploriamo come possa migliorare il benessere generale e contribuire alla cura di oltre venti patologie diverse, dalla semplice emicrania a gravi malattie cardiovascolari e neurodegenerative

Conosciamo il Reishi

Il Reishi, è un fungo basidiomicete che appartiene alla famiglia delle Polyporaceae. La sua scoperta e l’uso risalgono a migliaia di anni fa in Asia, dove veniva raccolto nelle foreste montane della Cina, del Giappone e della Corea.

Nella medicina tradizionale cinese, è conosciuto come “Lingzhi” e in giapponese come “Mannentake”. Entrambi i termini si traducono in “fungo dell’immortalità“. Cosa che riflette la credenza popolare nelle sue capacità di promuovere la longevità e migliorare la qualità della vita. Gli antichi medici orientali lo consideravano poi un potente adattogeno, cioè capace di aiutare il corpo a resistere a stress di varia natura, sia fisici sia psicologici.

È altresì ampiamente utilizzato nella moderna fitoterapia e integratori alimentari. In Occidente, ad esempio ha guadagnato popolarità tra chi cerca alternative naturali per migliorare la propria salute e molti praticanti di medicina olistica lo raccomandano il per il supporto immunitario, la gestione dello stress e il miglioramento del sonno.

Proprietà farmacologiche

Le numerose proprietà farmacologiche del Ganoderma Lucidum derivano da una complessa varietà di composti organici. Tra questi, gli aminoacidi sono i mattoni fondamentali delle proteine, fondamentali per la riparazione e la crescita dei tessuti corporei. I triterpeni, composti bioattivi, sono noti per le loro potenti proprietà anti-infiammatorie e antitumorali, contribuendo a proteggere l’organismo contro una serie di malattie croniche.

Gli steroli presenti nel Ganoderma svolgono un ruolo significativo nella regolazione dei livelli di colesterolo e nel supporto della salute cardiovascolare. I lipidi, o grassi, sono essenziali per l’energia e per il mantenimento delle membrane cellulari. Gli alcaloidi, un’altra classe di composti bioattivi, hanno effetti variabili ma spesso potenti, inclusi quelli analgesici e anti-infiammatori.

I polisaccaridi del Ganoderma sono particolarmente studiati per le loro proprietà immunomodulanti, capaci di stimolare e regolare il sistema immunitario. Inoltre, questo fungo è ricco di vitamine e minerali essenziali. Tra questi, il calcio è fondamentale per la salute ossea, il ferro è cruciale per il trasporto dell’ossigeno nel sangue, e il fosforo svolge un ruolo chiave nella formazione delle ossa e dei denti.

Le vitamine C e D presenti nel Ganoderma sono essenziali per il sistema immunitario e la salute delle ossa, rispettivamente. Le vitamine del gruppo B, inclusa la vitamina B5 (acido pantotenico), sono vitali per il metabolismo energetico e per il funzionamento del sistema nervoso. L’acido pantotenico, in particolare, è indispensabile per la sintesi di coenzimi che supportano le funzioni nervose e aiutano a combattere lo stress. Ma veniamo ai benefici per la salute.

Alleato delle difese immunitarie

Una delle principali virtù del Ganoderma Lucidum è il suo effetto positivo sul sistema immunitario. I polisaccaridi presenti nel fungo, come il beta-glucano, sono noti per le loro proprietà immunomodulanti. Questi composti stimolano la produzione e l’attività dei macrofagi e dei linfociti T, che sono essenziali per la risposta immunitaria dell’organismo. L’uso del Ganoderma come potenziatore delle difese immunitarie lo rende anche un agente carcinostatico potenziale, capace di supportare il sistema immunitario nella lotta contro il cancro, senza gli effetti collaterali comuni degli agenti chemioterapici tradizionali.

Proprietà antinfiammatorie del Reishi

Il fungo è particolarmente rinomato per le sue capacità anti-infiammatorie. I triterpeni, uno dei principali composti attivi nel fungo, sono responsabili di questi effetti. Le proprietà anti-infiammatorie del Reishi sono utili non solo nel trattamento delle malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer, ma anche nella gestione di condizioni infiammatorie croniche. Il gnoderma contribuisce a migliorare il benessere generale degli anziani, aumentando l’energia vitale e supportando la funzione cognitiva, oltre a prevenire la perdita di memoria associata all’invecchiamento.

Effetti antiipertensivi

Dimostra anche proprietà antiipertensive significative. Agendo come un inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), il fungo aiuta a ridurre la pressione arteriosa. Questo effetto contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna, rendendo il cuore meno affaticato e riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Il miglioramento della circolazione, sia a livello coronarico che cerebrale, ha un impatto positivo sulla salute cardiovascolare complessiva.

Ossigenazione del sangue

Un’altra proprietà importante del Ganoderma Lucidum è la sua capacità di migliorare l’ossigenazione del sangue. Il fungo contiene germanio, un minerale essenziale che facilita il trasporto dell’ossigeno nei tessuti corporei. L’aumento dell’ossigenazione contribuisce a una migliore funzionalità cellulare e a un incremento dell’energia vitale, supportando così una serie di funzioni corporee fondamentali.

Proprietà antitrombotiche

Il Reishi ha mostrato efficacia anche come agente antitrombotico. Gli estratti del fungo inibiscono l’aggregazione piastrinica, riducendo così il rischio di trombosi. Questo effetto è attribuito ai derivati dell’adenosina e della guanosina, che sono stati isolati e identificati come i principali responsabili della capacità inibitoria dell’aggregazione piastrinica. La prevenzione della formazione di coaguli di sangue è cruciale per la gestione e la prevenzione di eventi cardiovascolari gravi.

Regolazione della glicemia e del colesterolo

Infine, ha mostrato risultati promettenti nella regolazione dei livelli di glucosio e colesterolo nel sangue. Gli studi hanno indicato che l’estratto di Ganoderma è efficace nella riduzione dei livelli di glucosio nel sangue, grazie all’aumento dei livelli di insulina e a un accelerato metabolismo del glucosio nel fegato e nei tessuti periferici. Inoltre, il fungo contribuisce a normalizzare i livelli di colesterolo, riducendo così i rischi associati all’ipercolesterolemia e migliorando la salute cardiovascolare.

Guida all’utilizzo

Il Reishi, è disponibile principalmente in polvere e offre una vasta gamma di applicazioni. Per un’efficace assunzione, si consiglia di miscelare due cucchiaini di polvere in abbondante liquido come acqua, tè, caffè o latte. È ideale consumarlo dopo i pasti per facilitare l’assorbimento. Alternativamente, la polvere può essere incorporata direttamente nei cibi, rendendo facile integrare questo fungo miracoloso nella dieta quotidiana. Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile assumere la dose due volte al giorno.

Conservazione del Reishi

Per mantenere la freschezza e l’efficacia del Ganoderma Lucidum, è fondamentale conservarlo correttamente. Dopo l’apertura, è importante riporre la polvere in un luogo asciutto e al riparo da fonti di calore. Questo aiuterà a preservare le sue proprietà terapeutiche e a prevenire la degradazione del prodotto. Assicuratevi di chiudere bene il contenitore per evitare l’umidità e l’esposizione all’aria, che potrebbero compromettere la qualità del Reishi.

Acquisto e qualità del prodotto

Quando acquistate Ganoderma Lucidum, è essenziale scegliere prodotti di alta qualità. Optate per polvere di Reishi al 100% puro, priva di additivi chimici, conservanti o coloranti. Molti prodotti sul mercato sono in capsule, che spesso contengono solo una minima percentuale di puro Reishi e subiscono numerosi processi industriali che ne riducono l’efficacia. Assicuratevi dunque di acquistare da fonti affidabili e di qualità per sfruttare al massimo i suoi benefici.

