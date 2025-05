Reinhold Messner: Avventure sulle Vette e in Cucina

Reinhold Messner, il celebre alpinista, sarà protagonista di un evento speciale all’OLM Nature Escape, un eco-aparthotel situato a Caminata di Tures, in Valle Aurina, Alto Adige. Il 24 maggio 2025, Messner guiderà gli ospiti in un’esperienza culinaria unica, che include una passeggiata gastronomica nei caseifici della Valle di Selva dei Molini, accompagnato da degustazioni di formaggi e racconti avvincenti.

La giornata culminerà con uno show cooking, in cui Messner, insieme alla moglie Diane e allo chef Berni Aichner, preparerà piatti a base di orzo locale ed erbe di montagna. Il vino sarà fornito dalla cantina Kuenhof di Bressanone. Questo evento dà il via a OLM PEOPLE, un’iniziativa annuale che prevede soggiorni con ospiti speciali, focalizzati sulla scoperta della natura.

OLM Nature Escape, aperto dal 1° dicembre 2023, è il primo eco-aparthotel completamente autosufficiente in Alto Adige, caratterizzato da un’architettura innovativa e un forte rispetto per l’ambiente. Gli ospiti possono scegliere tra 33 ApartSuite, dotate di sauna privata e cucina, e usufruire dell’Eco Spa, che offre varie strutture per il benessere.

Per partecipare all’evento di Messner, OLM propone un pacchetto di 5 giorni dal 22 al 27 maggio o dal 23 al 28 maggio 2025, che include escursioni, la giornata gastronomica, colazione biologica e accesso alla Spa. Nel 2024, OLM ha acquisito la certificazione GSTC per il turismo sostenibile e fa parte della collezione Ecoluxury.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net