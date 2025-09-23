Reindustrializzazione di Pregnana Milanese: nuove opportunità di lavoro

A Pregnana Milanese, si sta avviando un processo di reindustrializzazione che interessa quattro aree industriali dismesse, tra cui l’ex Olivetti, chiusa nel 2010. Questo sviluppo prevede la costruzione di tre Data Center e l’apertura di un’azienda italo-cinese che produce pannelli fotovoltaici.

Il sindaco Angelo Bosani ha comunicato che i lavori sono già iniziati nell’area ex Citroën, che copre 70.000 metri quadrati. Qui, sono in corso le demolizioni necessarie per il primo Data Center, per il quale è stato presentato il Piano Attuativo. L’avvio dei lavori è previsto dopo la Valutazione Ambientale, che coinvolgerà Enti superiori e si concluderà nel 2026. L’operatore, una società asiatica, prevede di completare l’impianto nel 2027, con attivazione dei server entro la fine del 2028, generando tra 60 e 80 posti di lavoro. Il Comune incasserà circa 6 milioni di euro in oneri di urbanizzazione e interverrà per migliorare il verde pubblico.

Il secondo Data Center sarà realizzato nell’area ex Olivetti, che occupa 185.000 metri quadrati. Qui, sono iniziate le operazioni di pulizia, seguite dalla demolizione. Si prevede la creazione di 60-100 posti di lavoro e il Comune acquisirà metà dell’area per realizzare servizi come housing sociale per anziani o attrezzature sportive, in aggiunta a spazi verdi.

Il terzo Data Center sorgerà nell’area ex Iveco, con un centinaio di posti di lavoro previsti, mentre la quarta area, di proprietà della multinazionale OK Group, si trova in viale Dell’Industria. Quest’ultima azienda, specializzata in pannelli fotovoltaici, prevede di aprire entro il 2027, occupando circa 30 dipendenti. Il Comune ha già incassato oltre un milione di euro in oneri di urbanizzazione.