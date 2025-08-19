28.4 C
Regole sul trasporto degli animali domestici in moto in Italia

Fino a poco tempo fa, trasportare animali domestici era consentito senza restrizioni particolari. Tuttavia, le nuove normative hanno introdotto cambiamenti significativi. Molti proprietari si trovano ora a dover affrontare il problema di portare il proprio animale in viaggio, che può diventare fonte di preoccupazione.

Il trasporto di un animale non presenta generalmente difficoltà, ma ci sono differenze tra viaggiare in auto e con altri mezzi. Il Codice della Strada stabilisce regole specifiche per chi utilizza motocicli e ciclomotori. Le nuove leggi richiedono l’uso di un apposito contenitore per il trasporto degli animali, altrimenti si rischia una sanzione fino a 332 euro. La legge vieta infatti di trasportare animali sui veicoli citati senza che siano contenuti in un contenitore omologato, che non deve sporgere oltre 50 centimetri e deve garantire la stabilità del conducente.

Oltre alla multa, esiste un rischio maggiore: quello di causare incidenti. Un animale non assicurato può spaventarsi e muoversi improvvisamente, compromettendo il controllo del veicolo. Per questo è fondamentale utilizzare un trasportino sicuro e ben fissato, per garantire un viaggio confortevole e sicuro per l’animale.

Esistono vari tipi di trasportini per moto, come quelli da agganciare al portapacchi, da posizionare sul serbatoio o a zaino. Prima di partire, è consigliabile abituare l’animale al trasportino e al motore, con delle prove in un’area tranquilla per ridurre ansie e stress. Solo rispettando le normative si potrà vivere un’esperienza positiva durante il viaggio.

