Regole nuove ricette mediche in Italia

La Giunta Rocca ha introdotto un nuovo provvedimento che modifica la validità delle prescrizioni mediche per visite ed esami diagnostici erogati dal Centro unico di prenotazione della Regione, sia in strutture pubbliche che private accreditate. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 1 febbraio, impatterà sulle liste d’attesa e “aggancia” la durata di validità di una ricetta alla tipologia di prescrizione.

Si tratta delle ricette con cui il medico di famiglia prescrive visite specialistiche o esami diagnostici, escludendo le ricette per i farmaci. La tipologia di prescrizione include le cosiddette “prime visite”, ovvero la prima volta in cui al paziente viene chiesto di farsi controllare dallo specialista.

Fino a oggi, le prescrizioni per visite ed esami scadono dopo 180 giorni, indipendentemente dal tipo di urgenza. Tuttavia, con le nuove regole, la validità delle prescrizioni sarà legata alle cosiddette “classi di urgenza”, che indicano l’urgenza con cui il medico ravvisa nel far fare al paziente la visita o l’esame richiesto.

Le classi di urgenza sono quattro: urgente (U), breve (B), differita (D) e programmabile (P). La classe “urgente” prevede che la prestazione sia erogata entro 72 ore dalla prescrizione e la validità sarà ridotta a 10 giorni. La classe “breve” prevede che la visita o l’esame clinico siano effettuati entro 10 giorni dalla prescrizione e la validità scenderà a 20 giorni.

La classe “differita” prevede che la visita sia erogata entro 30 giorni dalla prescrizione e l’esame entro 60, con una validità di 40 giorni per le visite e 70 per gli esami. La classe “programmabile” prevede che la visita o l’esame siano erogati entro 120 giorni dalla prescrizione, con una validità di 130 giorni.

L’obiettivo del provvedimento è ridurre la possibilità che le prescrizioni siano erogate in modo non corretto e influire sulle liste d’attesa. La Regione specifica che la prescrizione deve essere utilizzata procedendo alla prenotazione della prestazione entro i termini di validità e che il cittadino dispone di un intervallo di tempo massimo per effettuare la prenotazione.