Regole d’Oro degli Anni ’80

Giorgio Mastrota, noto come il “re delle televendite”, ha condiviso racconti e curiosità sulla sua carriera durante un’intervista con il Corriere della Sera. All’età di 60 anni, Mastrota ha parlato dell’importanza che ha avuto Silvio Berlusconi nella sua vita professionale. Ricorda un incontro negli anni ’80 a Mediaset, dove l’allora presidente impose una regola: “qui in onda non vanno barbe e teste pelate”, regola che Mastrota ha rispettato sulle barbe, ma si è “giocato il bonus fedeltà” riguardo ai capelli.

Oltre a Berlusconi, Mastrota ha raccontato aneddoti su altri icone della televisione italiana. Descrive Mike Bongiorno come “inarrivabile”, rivelando un episodio in cui Bongiorno si arrabbiò quando un giornale lo etichettò come “re delle televendite”, annotando con umorismo che per lui Bongiorno era “l’imperatore”. Mastrota ha anche parlato di Gerry Scotti, che lo prendeva in giro affermando che se non ci fosse stato lui in televisione, Mastrota avrebbe avuto più occasioni.

Un altro momento significativo è stato l’intervento su Wanna Marchi, una collega le cui pratiche discutibili hanno sfregiato l’immagine delle televendite. Mastrota ha rivelato di aver iniziato a collaborare con Marchi promuovendo lo stesso prodotto, uno scioglipancia, e ha rimarcato come le sue scelte sbagliate abbiano danneggiato il settore delle televendite.

Mastrota ha anche voluto rendere omaggio al suo “mentore” Gianfranco Funari, che lo notò e lo portò in televisione. Funari, secondo Mastrota, sapeva catturare il pubblico con il suo stile diretto, anche quando parlava di argomenti poco convenzionali.

Attualmente, Mastrota risiede a Bormio, dove cerca di staccare dalla frenesia milanese. Nonostante il suo lavoro nelle televendite da quasi 35 anni, è consapevole della precarietà del settore e ha rifiutato offerte di partecipazione a reality show, sottolineando la sua priorità: continuare a lavorare e non farsi “rimpiazzare”. La sua visione è chiara: la notorietà è effimera e la continuità nel lavoro è fondamentale per un professionista del suo calibro.