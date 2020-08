A fronte del numero dei positivi e della prossima stagione influenzale, con sintomi sovrapponibili al Covid-19, la riapertura delle scuole rischia di creare una nuova situazione di allarme e di disagio emotivo da pandemia. Quanti saranno i genitori preoccupati per le possibilità di contagio, ogni mattina quando i loro figli entrano nelle aule scolastiche? E, soprattutto, quanti continueranno a stare in ansia durante la giornata, con il timore di essere chiamati per il manifestarsi di sintomi correlati al Covid-19 nei propri figli? Gli stessi studenti potranno reagire in modo diversificato a fronte dell’obbligo del distanziamento e della mascherina, influenzati in particolare dai messaggi verbali e non verbali dei genitori. Senza dimenticare le possibili angosce da parte del corpo docente che per la prima volta si trova ad affrontare una pandemia sul campo.

Dobbiamo, pertanto, cercare di prepararci nel modo migliore possibile anche dal punto di vista emotivo, partendo da alcuni punti fermi. In primo luogo, dobbiamo avere la consapevolezza che una certa preoccupazione è fisiologica e sana, in quanto consente di mettere in atto i necessari comportamenti di precauzione. Dobbiamo razionalizzare che il sistema sanitario oggi è più preparato nelle risposte e che comunque la correlazione tra positivi e ricoveri è certamente più bassa rispetto a prima, trattandosi in gran parte di asintomatici. Dovremmo aver acquisito una resilienza anche psicologica a fronte di una pandemia improvvisa nella prima fase, con una migliore capacità di esternare le proprie preoccupazioni ed ansie con persone delle quali si ha fiducia, e se necessario con medici e psicologi.

Sarebbe comunque opportuna una campagna di comunicazione chiara sulle regole scolastiche, partendo dal senso di responsabilità che si deve assumere tutta la collettività.

L’ansia cresce con il livello di incertezza e diminuisce con la consapevolezza di sapere ciò che è meglio fare.



* Psichiatra, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2