Regolamento televoto di The Couple: sistema anti fandom tossico

L’ultima edizione del Grande Fratello ha visto l’emergere di fandom tossici che hanno cercato di manipolare il televoto utilizzando vari metodi, come VPN, bot e email rubate dal dark web. Importanti testate giornalistiche e trasmissioni come Striscia la Notizia e il Codacons hanno affrontato la questione, con il commento di Alfonso Signorini. A seguito di questa esperienza negativa, Mediaset ha introdotto “The Couple”, un nuovo regolamento per rendere il televoto più sicuro.

Il nuovo sistema consente ai telespettatori di votare esclusivamente tramite SMS, limitato a una preferenza per numero di utenza. Questa misura mira a prevenire attività fraudolente da parte di alcuni fan del Grande Fratello. Secondo il regolamento, il servizio di televoto è disponibile per gli utenti maggiorenni attraverso vari operatori di telefonia, con la gestione operativa affidata a RTI S.p.A. Tutti i voti verranno accumulati per determinare le coppie che entreranno nel programma, quelle eliminate, oppure le preferite.

In caso di parità, la produzione deciderà il metodo per determinare il risultato finale, che potrebbe includere un’ulteriore sessione di televoto. È vietato esprimere voti attraverso sistemi automatizzati che permettano invii massivi. Il televoto è direttamente collegato al programma “The Couple”; quindi, in caso di interruzione del programma, il servizio verrà cessato e non ci saranno rimborsi per le spese già sostenute. Gli utenti possono votare inviando un SMS a un numero dedicato, scegliendo tra i concorrenti in gara.