X Factor 2021: regolamento, quando inizia, dove vederlo in chiaro e in diretta streaming.

Come As You Are, come cantavano i Nirvana. Questo il claim, lo slogan che accompagna la nuova edizione di X Factor al via in questo autunno 2021. “Vieni come sei“, sintesi perfetta per ricollegarsi alla grande novità del talent in questa edizione: l’abolizione delle categorie tradizionali. Non ci saranno distinzioni di genere musicale, sessuale, età, identità. Tutti potranno scegliere tutti, giudicando solo in base alla proposta musicale. Una rivoluzione guidata dal nuovo conduttore, Ludovico Tersigni, attore di Skam Italia con un grande amore per la musica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul talent più amato d’Italia.

X Factor 2021: quando inizia e dove vederlo

Lo sho è al via dal 16 settembre con appuntamento alle 21.15 su Sky Uno, Now e in simulcast su Tv8. Dalla seconda puntata, X Factor si potrà vedere in chiaro in replica il mercoledì successivo alla messa in onda della puntata su Sky. Confermati i giudici dello scorso anno: Emma, Manuel Agnelli, Mika e il vincitore Hell Raton. Saranno loro a dover scegliere i membri delle proprie squadre, senza alcun limite. L’unica regola è questa: dovranno portare ai live obbligatoriamente tutti almeno un solista e una band.

Le selezioni si svolgeranno secondo il meccanismo tradizionale: tre puntate di Audizioni, poi i Bootcamp, gli Home Visit e infine la fase dei Live, la più attesa e amata dal pubblico, in arrivo dal 28 ottobre.

Le dichiarazioni dei giudici di X Factor 2021

Il 15 settembre in conferenza stampa i giudici hanno presentato la nuova edizione del talent. Per Hell Raton la pandemia ha influito sulla scrittura dei concorrenti, che si sono trovati con più tempo per scrivere e suonare. E questo si è sentito anche nella produzione proposta.

Più specifica Emma, che ha parlato di generi e di evoluzione musicale: “Quest’anno c’è stato meno rap e più musica suonata, anche questo fa parte del cambiamento. Secondo me ci sono dei generi immortali, altri che mutano in maniera più repentina. Quest’anno i ragazzi sono arrivati con un’apertura mentale rispetto alla musica“.

Sugli scudi Manuel Agnelli, ancora gongolante per quanto accaduto negli ultimi mesi ai Maneskin, da lui lanciati nel talent e oggi diventati star a livello mondiale: “La musica suonata e le chitarre stanno tornando. L’epopea dei Maneskin a livello mondiale è una conferma di questo“.

Mika ha infine concluso che l’obiettivo del programma deve essere solo uno: “Penso sia importante solo non sprecare i talenti. Se ci sono sei talenti super forti, senza le categorie non dobbiamo fare scelte troppo difficili“.

Di seguito un video anteprima della nuova edizione:

