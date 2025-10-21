Regolamento per il benessere degli animali a Bastia Umbra

Il Comune di Bastia Umbra sta per approvare un nuovo Regolamento per la tutela degli animali. Il sindaco Erigo Pecci ha confermato che il documento sarà presto inserito all’ordine del giorno del consiglio municipale, dopo le segnalazioni delle associazioni animaliste riguardo agli spettacoli con animali, come i circhi, presenti sul territorio.

In particolare, la Lega Anti Vivisezione di Perugia ha richiesto che l’amministrazione comunale adotti un regolamento aggiornato per il benessere e i diritti degli animali, poiché quello attuale risale al 2009 e non affronta adeguatamente le questioni relative agli animali nei circhi. Pecci ha espresso le scuse dell’amministrazione per il ritardo nel trattare la questione, sottolineando l’importanza della sensibilità dei cittadini riguardo alla tutela degli animali e alla gestione degli spettacoli con animali.

Il nuovo Regolamento mira a stabilire norme più chiare e coese per la custodia, il commercio e l’utilizzo di animali, preparando un documento più moderno e in linea con i principi di benessere animale. Saranno introdotte disposizioni specifiche per la detenzione e l’impiego degli animali negli spettacoli, con l’obiettivo di prevenire il randagismo, garantire la sicurezza sanitaria e definire meglio la responsabilità dei proprietari. Inoltre, sarà promossa l’educazione al rispetto degli animali tra i cittadini.