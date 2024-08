Regolamento del Festival di Sanremo 2025, tutte le novità

La Rai ha finalmente reso noto il regolamento del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti non ha fatto grossi stravolgimenti, ma il cambiamento più evidente riguarda la serata dedicata ai duetti e cover. I voti della quarta serata infatti non influiranno sulla gara generale che porterà alla vittoria finale. Per quanto riguarda i ‘giovani’ invece ci sarà il ritorno delle ‘nuovo proposte’, che saranno quattro artisti emergenti, due di loro si sfideranno durante la seconda serata e verranno giudicati dalle giurie delle radio, della stampa, tv e web e dal televoto, la stessa cosa avverrà nella terza serata, in cui scopriremo il secondo finalista tra le nuove proposte, mentre la finale a due ci sarà la quarta sera. I big invece passeranno da 30 a 24, ma questo non stupisce, Carlo Conti infatti ha dichiarato più volte di voler chiudere prima di Amadeus e di non voler fare le due ogni notte.

Questo nuovo regolamento sta già facendo discutere, ma sono molti gli utenti che hanno apprezzato la novità di scorporare la gara delle cover dal resto delle votazioni.

Carlo Conti che decide di non dare peso alla serata delle cover ai fini della Classifica Finale, sinceramente MIO PADRE#Sanremo #Sanremo2024 #Sanremo2025 pic.twitter.com/bOzbFoqoLA — Ale😔 (@alegalizia_) August 20, 2024

Il regolamento di Sanremo 2025: il comunicato della Rai.

“Nella prima serata (il martedì) si esibiranno i 24 Campioni in gara e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Durante la seconda serata (il mercoledì) si esibiranno 12 Campioni, che saranno votati dal pubblico – attraverso il Televoto – e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %.

Per le Nuove Proposte, si affronteranno 2 artisti in una prima semifinale, giudicati invece dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, determinando così il primo finalista.

Identico il meccanismo e lo svolgimento della terza serata (il giovedì), in cui avrà luogo anche la seconda semifinale tra le altre 2 Nuove Proposte, individuando così il secondo “giovane finalista”.

La quarta serata (il venerdì) sarà dedicata alle “Cover”: i cantanti in gara, affiancati da un artista Ospite, re-interpreteranno una canzone edita, tratta dal repertorio italiano ed internazionale.

Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie: Televoto del pubblico, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%, dando luogo ad una autonoma classifica di Serata dei 24 Artisti.

Sempre nella quarta serata, si svolgerà la finale per la categoria Nuove Proposte fra i due contendenti qualificatisi nelle serate precedenti. Le 2 canzoni/artisti saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33% sul risultato complessivo della votazione.

Nella finalissima della quinta serata (il sabato) verranno dapprima eseguite nuovamente le 24 canzoni in gara, che saranno votate dalle 3 Giurie ancora una volta con un peso di Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33%.

Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, al fine di determinare una media percentuale delle votazioni e quindi una classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara.

Le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento.

Dopodiché, riproposizione delle 5 canzoni finaliste e nuova votazione – con stesse modalità per le tre Giurie. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata), così come risultante nella classifica generale parziale stilata in Serata, al fine di determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni/Artisti e quindi una classifica finale delle stesse 5 canzoni/Artisti, così da incoronare il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Queste alcune delle più rilevanti novità del regolamento di Carlo Conti, che non cambia la sua filosofia: la musica, le canzoni al centro dello spettacolo e la ricerca di talenti, in un dinamico e divertente show televisivo”.