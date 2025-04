Regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale: Prospettive e Sfide nel 2025

Integrazione di Standard Internazionali: Con la globalizzazione delle tecnologie, è fondamentale che i paesi collaborino per implementare standard internazionali di regolamentazione. Questo approccio non solo promuoverebbe un mercato equo, ma garantirebbe anche un allineamento nelle pratiche di sicurezza e privacy. Organizzazioni come l’Unione Europea stanno già tracciando linee guida che potrebbero fungere da modello per altre nazioni.