Regno Unito: stop alla bollitura viva di crostacei

Il Regno Unito sta per scrivere una nuova pagina nel diritto del benessere animale. Il governo britannico ha ufficializzato l’intenzione di vietare la bollitura in vita non solo per i crostacei decapodi, come aragoste, granchi e gamberi, ma anche per i cefalopodi, inclusi polpi e calamari.

Questa decisione si inserisce nel quadro della nuova strategia nazionale per la tutela degli animali e segna il culmine di una battaglia di civiltà che la scienza ha supportato con prove concrete: questi animali sono esseri senzienti, capaci di percepire dolore e sofferenza.

Il provvedimento non è solo una scelta politica, ma la conseguenza del riconoscimento formale del sistema nervoso di queste creature come sufficientemente complesso da elaborare stimoli dolorosi. Ciò rende pratiche come la bollitura viva una forma di maltrattamento non più tollerabile.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dall’OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Secondo il presidente Massimo Comparotto, la scelta di Londra segue la scia di altre nazioni pioniere come la Svizzera, la Norvegia e la Nuova Zelanda. Comparotto ha dichiarato che «non si tratta solo di proteggere specie spesso ridotte a semplici ingredienti, ma di un segnale di cambiamento culturale profondo».

In Italia, il panorama resta frammentato, nonostante alcune sentenze della magistratura e ordinanze comunali abbiano iniziato a sanzionare la conservazione sul ghiaccio o la bollitura dei crostacei vivi. Manca ancora una normativa organica e il cammino per una tutela uniforme su tutto il territorio nazionale appare ancora complesso.