Regno Unito: stop alla bollitura delle aragoste vive

Le aragoste sono state al centro di un lungo dibattito scientifico e politico, considerate solo ingredienti da cucina per anni. Una legge ha riconosciuto la capacità di provare dolore e il governo britannico ha deciso di vietare la bollitura da vive. Questa pratica tradizionale ma contestata sarà vietata nel Regno Unito nell’ambito di una nuova strategia sul benessere animale. I ministri hanno promesso un inasprimento degli standard di tutela che viene definito come “il più ambizioso di una generazione”.

La bollitura di crostacei vivi “non è un metodo di uccisione accettabile” e verranno fornite indicazioni alternative compatibili con la normativa esistente sul benessere degli animali al momento dell’abbattimento. La misura riguarda i crostacei decapodi, come aragoste, granchi, gamberi e scampi, già riconosciuti come esseri senzienti, capaci di provare dolore.

Le associazioni animaliste hanno accolto positivamente la decisione, sostenendo che la bollitura da vivi è una pratica disumana e che esistono alternative umane, come lo stordimento elettrico prima della macellazione. Tuttavia, il settore della ristorazione e della distribuzione ha espresso preoccupazioni legate ai costi, in quanto le macchine per lo stordimento elettrico sono costose.

La strategia del governo prevede anche la messa al bando della caccia simulata con i cani, delle trappole a laccio, della caccia alle lepri durante la stagione riproduttiva e un giro di vite sugli allevamenti intensivi di cuccioli. Sono inoltre previste misure per eliminare progressivamente le gabbie arricchite per le galline ovaiole e le gabbie parto per le scrofe, oltre a introdurre metodi di macellazione più umani per i pesci allevati.

Il dibattito sulla bollitura delle aragoste vive è ancora aperto, con alcuni chef che sostengono che lo stress peggiori il gusto e altri che ritengono che la misura sia difficile da far rispettare. Tuttavia, una cosa è certa: nel Regno Unito il destino delle aragoste è diventato una questione politica, oltre che culinaria.

