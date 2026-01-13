Regno Unito startup educazione climatica

Una startup britannica ha ottenuto il sostegno di più investitori dopo aver presentato un gioco educativo sul clima basato sull’intelligenza artificiale nel programma televisivo Dragons Den. La startup, chiamata Brainspark Games, fondata da Reedah El Saie, ha ottenuto 10.000 sterline ciascuno da Sara Davies, Deborah Meaden e Touker Suleyman dopo aver presentato la sua piattaforma di apprendimento basata sull’intelligenza artificiale.

La società sta sviluppando quello che sostiene sarà il primo gioco di scienze naturali per il GCSE sul clima del Regno Unito, allineato con il curriculum delle scienze naturali del Dipartimento dell’istruzione. Il gioco, realizzato con la collaborazione di ricercatori dell’Università di Oxford, dell’University College di Londra e dell’Università di Liverpool, e parzialmente finanziato dal programma Design for Net Zero di Innovate UK, utilizza missioni virtuali e sfide nel mondo reale per costruire l’alfabetizzazione climatica e incoraggiare abitudini sostenibili.

La fondatrice di Brainspark Games, Reedah El Saie, ha affermato di essere stata sorpresa dall’impatto positivo sui tycoons e di essere felice di aver ricevuto offerte di investimento da tre di loro. Ha aggiunto che Deborah Meaden era “estremamente entusiasta” dell’impatto educativo, mentre Sara Davies si è identificata con la sua missione come genitore. Il sostegno di Touker Suleyman aiuterà la società a sviluppare merchandising di marca.

Brainspark Games si concentra su giochi educativi culturalmente inclusivi e amichevoli per le neurodiversità, coprendo soggetti che vanno dall’inglese alla biologia. Con il nuovo investimento, il team intende accelerare la produzione di titoli per la scuola primaria e I-GCSE e ampliare la sua missione per aiutare i bambini di tutte le provenienze e le abilità a imparare attraverso il gioco. Secondo la ricerca di Brainspark Games, il 35% dei bambini è disimpegnato dall’apprendimento, mentre oltre il 91% dei bambini nel Regno Unito gioca, evidenziando il potenziale dell’apprendimento basato sui giochi.