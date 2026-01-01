Regno Unito sotto accusa ONU

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno espresso profonda preoccupazione per la vita e i diritti fondamentali di otto attivisti filo-palestinesi imprigionati nel Regno Unito, che sono in sciopero della fame a tempo indeterminato. Lo sciopero della fame è spesso l’ultima risorsa di chi ritiene che il proprio diritto a protestare e a una soluzione efficace sia stato esaurito. La salute dei detenuti filo-palestinesi sarebbe peggiorata in modo significativo, esponendoli a un rischio critico di gravi complicazioni.

Il dovere di assistenza dello Stato nei confronti degli scioperanti della fame è accresciuto, non diminuito. Le autorità devono garantire un accesso tempestivo alle cure di emergenza e ospedaliere quando clinicamente indicato, e astenersi da azioni che possano costituire pressione o ritorsione e rispettare l’etica medica. Gli esperti hanno ricordato che il rispetto del diritto alla salute va applicato a tutti, comprese le persone private della libertà.

Hanno inoltre espresso preoccupazione per il trattamento riservato agli scioperanti della fame, tra cui i ritardi segnalati nell’accesso alle cure mediche, l’uso eccessivo di misure di contenzione durante il ricovero ospedaliero, la negazione del contatto con i familiari e con l’assistenza legale e la mancanza di una supervisione medica indipendente e coerente. Questi rapporti sollevano seri interrogativi sul rispetto delle leggi e degli standard internazionali sui diritti umani, compresi gli obblighi di proteggere la vita e prevenire trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Gli esperti hanno esortato il Regno Unito a garantire immediatamente un’assistenza sanitaria adeguata a tutti gli scioperanti della fame e ad avviare un dialogo e un’azione significativi per affrontare non solo le rivendicazioni dei manifestanti, ma anche le violazioni dei diritti fondamentali e porre fine alla repressione dell’attivismo palestinese. Le morti evitabili in custodia non sono mai accettabili, lo Stato ha la piena responsabilità della vita e del benessere di coloro che detiene. necessario intervenire con urgenza ora.