Regno Unito riduce sprechi

La festa americana dello shopping scontato Black Friday si tiene il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento e si è diffusa in tutto il mondo, dalla Cina al Regno Unito. I britannici spendono circa 3 miliardi di sterline durante questo weekend di acquisti. Tuttavia, una ricerca condotta da Keep Britain Tidy ha rivelato che 16,6 milioni di adulti nel Regno Unito, pari al 31%, affermano di “odiare” la Black Friday, e 14,5 milioni, pari al 27%, sarebbero disposti a boicottarla.

La metà degli adulti intervistati ritiene che questo evento provochi sprechi e inutili emissioni di carbonio, e la fiducia nelle “offerte” disponibili sta calando. Un sondaggio ha scoperto che il 63% delle persone si sente scoraggiato da ciò che sembra essere uno sconto ingannevole o confuso durante la Black Friday e il Cyber Monday.

Le pressioni sul costo della vita stanno rafforzando questa tendenza, poiché le famiglie stanno diventando più selettive negli acquisti discrezionali e l’impennata delle spese di novembre sta diventando meno prevedibile.

Secondo Allison Ogden-Newton, amministratore delegato di Keep Britain Tidy, “i rifiuti che il nostro paese produce sono un enorme problema durante tutto l’anno, ma vengono esacerbati in questo periodo dell’anno, poiché sconti apparentemente grandi convincere le persone a comprare articoli che non necessitano e che a volte non possono permettersi”.

Un cambio di mentalità sta plasmando le aspettative anche per Natale, poiché una nuova ricerca condotta dalla società di benessere finanziario Loqbox mostra che quattro persone su dieci intendono acquistare meno regali quest’anno. Solo il 7% afferma che i regali sono l’aspetto più alto della stagione, mentre il 63% afferma che trascorrere del tempo con i propri cari è l’attrattiva principale.

Secondo Tom Eyre, amministratore delegato e co-fondatore di Loqbox, “il miglior regalo che puoi fare a qualcuno potrebbe essere non metterlo sotto pressione finanziaria in primo luogo”. I nuclei familiari stanno rispondendo in modo pratico, creando regali invece di acquistarli o saltando i regali per favore di attività condivise.