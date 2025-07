Regno Unito riapre le importazioni di piante italiane

Il recente allentamento delle restrizioni sulle importazioni di piante ornamentali dal Regno Unito rappresenta un passo significativo per il commercio europeo. Dopo periodi di preoccupazione legati al parassita Pochazia shantungensis, le autorità britanniche hanno deciso di ripristinare la normalità nei rapporti commerciali con l’Italia e altri paesi dell’Unione Europea.

Questo insetto, originario della Cina, era stato scoperto in Europa per la prima volta nel 2021 in Francia, con successivi ritrovamenti in Italia nel 2022 e in Germania nel 2023. L’Eppo ha inserito Pochazia shantungensis nella sua lista di parassiti che richiedono attenzione, mentre l’Unione Europea non l’ha mai classificato come organismo da quarantena.

A inizio anno, il Regno Unito aveva adottato misure fitosanitarie stringenti, implementando controlli e procedure specifiche sulle importazioni dall’UE e distruggendo lotti di piante italiane infette. Queste azioni sono state considerate dalle autorità europee, e italiane in particolare, eccessivamente severe, considerando il limitato impatto dannoso che il parassita può avere.

I danni provocati da Pochazia shantungensis sono principalmente legati alla suzione della linfa e alla produzione di melata, che può risultare in fumaggine, oltre a possibili difficoltà nella circolazione della linfa nei rami più sottili. Grazie alla collaborazione tra il ministero dell’Agricoltura e il Crea, che ha redatto un dossier sulla reale pericolosità del parassita, le autorità britanniche hanno rivisto la loro posizione, permettendo così il ripristino delle importazioni di piante ornamentali e sostenendo il comparto florovivaistico italiano.