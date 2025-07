Regno Unito prepara riconoscimento dello Stato palestinese

Il riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito si profila per settembre, come emerso da una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri britannico. Questa decisione segue le richieste crescenti da parte di membri del governo e parlamentari, in risposta alla grave crisi umanitaria che affligge Gaza.

Il primo ministro Keir Starmer ha comunicato la nuova posizione al suo omologo israeliano, Benjamin Netanyahu, esortandolo a revocare le restrizioni agli aiuti nella regione. Francia ha espresso sostegno a questa decisione, sottolineando l’importanza di riattivare un processo di pace. Tuttavia, l’amministrazione Trump, attraverso le parole del presidente, ha ritenuto di non avere un’opinione specifica sulla questione.

Contemporaneamente, un rapporto dell’osservatorio dell’Onu ha confermato la gravità della carestia a Gaza, con oltre 60.000 vittime dall’inizio del conflitto il 7 ottobre. La situazione ha spinto i leader europei a intensificare le pressioni per l’invio di aiuti. Si prevede una missione congiunta tra Londra, Berlino e Parigi per la prossima settimana, mirata a gestire le forniture necessarie.

In un contesto di crescente urgenza, il Regno Unito ha stabilito delle condizioni per il riconoscimento ufficiale della Palestina, che includono il cessate il fuoco e progressi significativi nella situazione umanitaria di Gaza.