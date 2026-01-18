Regno Unito: LSEG lancia servizio di settlement digitale

Il London Stock Exchange Group ha lanciato un nuovo servizio di settlement digitale chiamato Digital Settlement House (DiSH), progettato per portare il denaro reale delle banche commerciali su blockchain. Il servizio consente il settlement istantaneo sia su reti di pagamento tradizionali che basate su blockchain, operando 24 ore su 24 su più valute e giurisdizioni.

Il cuore della piattaforma è DiSH Cash, una rappresentazione basata su un registro dei depositi delle banche commerciali. Anziché affidarsi alle stablecoin, il sistema utilizza crediti tokenizzati su depositi bancari reali, fornendo ciò che LSEG descrive come una “parte in contanti reale” per le transazioni in valuta estera, titoli e asset digitali.

Gli operatori di mercato potranno effettuare pagamenti contro pagamenti o consegne contro pagamenti e regolamenti utilizzando qualsiasi asset, coordinando i pagamenti su qualsiasi rete connessa, digitale e tradizionale. La piattaforma è stata progettata per risolvere i problemi di lunga data nel regolamento post-negoziazione, dove liquidità e asset rimangono spesso bloccati per ore o addirittura giorni a causa della lentezza dei processi e della mancanza di connessione tra i sistemi.

Il servizio consente inoltre agli utenti di ridurre il rischio di liquidazione grazie a tempi di regolamento ridotti, settlement sincronizzata e maggiore disponibilità di garanzie collaterali. Il lancio fa seguito a una prova di concetto condotta con successo con Digital Asset e un gruppo di importanti istituzioni finanziarie su Canton Network. Durante tali test, sono state completate operazioni su diversi asset e valute, utilizzando depositi bancari commerciali tokenizzati come contropartita in contanti di ciascuna transazione.

La decisione di LSEG avviene in un momento in cui le stablecoin stanno diventando sempre più parte integrante dell’infrastruttura finanziaria globale. Un nuovo rapporto di Moody’s rivela che le stablecoin hanno gestito un volume di transazioni pari a 9.000 miliardi di dollari, pari a un aumento dell’87% rispetto all’anno precedente, trainato dall’attività on-chain piuttosto che dai tradizionali trasferimenti interbancari. Le stablecoin garantite da valuta fiat e i depositi bancari tokenizzati stanno emergendo come forme di “contante digitale” utilizzate per la gestione della liquidità, il trasferimento di garanzie collaterali e il settlement in un sistema finanziario sempre più tokenizzato.