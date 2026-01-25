11.4 C
Regno Unito: Keir Starmer ferma Andy Burnham

Il direttivo dei Laburisti britannici ha vietato ad Andy Burnham di candidarsi a un’elezione suppletiva che gli avrebbe consentito di tornare in parlamento. Ciò è avvenuto a causa della pressione esercitata dal loro primo ministro e leader Keir Starmer. Burnham è considerato uno dei principali leader alternativi a Starmer e la sua candidatura avrebbe potuto rappresentare una minaccia per la leadership di Starmer.

Secondo le regole del partito, essere parlamentare è un requisito fondamentale per presentare una mozione di sfiducia al leader in carica o per poter prendere il suo posto. La mossa di Starmer è vista come un tentativo di consolidare la sua leadership, anche a costo di dividere ulteriormente i Laburisti. Burnham non aveva escluso la possibilità di sfidare Starmer, ma aveva affermato che nell’immediato avrebbe sostenuto il governo.

Il direttivo ha escluso Burnham a larga maggioranza, con 8 voti a 1, decisione che non sorprende considerando che il direttivo è espressione di Starmer. Tuttavia, vari dirigenti importanti, tra cui il ministro dell’Energia Ed Miliband, la vice segretaria Lucy Powell e l’ex vice prima ministra Angela Rayner, avevano chiesto a Starmer di permettere a Burnham di candidarsi.

Burnham è stato in passato ministro alla Salute e parlamentare dal 2001 al 2017, prima di diventare sindaco dell’area metropolitana di Manchester, incarico che tuttora ricopre. Aveva già partecipato alle primarie dei Laburisti nel 2010 e nel 2015, senza vincerle. Il seggio per cui Burnham voleva candidarsi, Gorton and Denton, è considerato “sicuro” per i Laburisti, che in quella zona hanno ottenuto quasi il 48 per cento alle ultime elezioni. La data per l’elezione suppletiva non è ancora stata fissata, ma si ritiene che si svolgerà tra febbraio e marzo, prima delle elezioni locali di maggio.

