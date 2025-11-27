9.7 C
Regno Unito: bilancio laburista

Il partito laburista di Keir Starmer affronta un’autunnale finanziaria cruciale, con la ministra delle Finanze Rachel Reeves che presenta il bilancio in un contesto di grande pressione. La situazione è resa ancora più difficile dalle indiscrezioni e commenti sulle promesse di non alzare le tasse, che hanno creato un clima di aspettativa e critica.

Prima ancora che Reeves presentasse il bilancio, una parte dei contenuti principali era già apparsa sul sito dell’Office for Budget Responsibility, un organismo di controllo indipendente dei conti pubblici. Questo ha creato un clima di tensione e critica nella Camera dei comuni, con i Tories che chiedevano le dimissioni di Reeves. Il “buco nero” di bilancio di circa trenta miliardi di sterline è stato ereditato dal precedente governo conservatore, che aveva anche introdotto la Brexit, fattore che ha impattato l’economia.

Reeves ha presentato misure per tassare senza farlo vedere troppo, come il congelamento delle aliquote imponibili per altri tre anni, in modo da raccogliere quasi 8 miliardi di sterline. Questa mossa è tesa a controbilanciare la decisione di non aumentare le imposte sul reddito. Inoltre, Reeves ha annunciato il ritiro del two-child benefit cap, un tetto al sussidio per i due figli introdotto dai Conservatori, considerato indegno della tradizione laburista.

La strada per il partito laburista resta difficile, con i sondaggi che danno i sovranisti-razzisti di Farage al 33% e il Labour al 18%, mentre i (rosso)verdi di Zack Polansky sono al 15%. Il partito di Keir Starmer deve affrontare la critica di aver perso contatto con la propria tradizione e storia politica, in un paese con tassi record di povertà infantile.

Friuli Venezia Giulia: sovranità tecnologica
